Automobilky: z živitele invalidním důchodcem

Andrej Babiš celkem očekávatelně odmítl chystat nějaké dotace na nákup elektromobilu. Nakonec ale bude muset on nebo jeho nástupce couvnout. Bez dotací to totiž nejde nikde na světě. V USA je Tesla 3 dotována sedmi a půl tisíci dolary. A Evropa není výjimkou. Jen občas je dotace nahrazena opačným stimulem, tedy vysokým zdaněním spalovacích motorů.

Odvětví, které podobně jako v Česku živí rozpočty mnoha evropských zemí a z nich především pro nás klíčového Německa, bude napříště muset dostávat z těch rozpočtů transfuzi. A pořádně mastnou. Elektromobil je a ještě hodně dlouho bude významně dražší než klasické auto. A to i poté, co automobilky stlačí své marže a s nimi i zisky, z nichž platí daně, na minimum.

Cena povede ke snížení celkových prodejů a tím i výnosu DPH, který v případě Česka lze u automobilů počítat na desítky miliard korun. K tomu si přičtěme, nebo spíše dále odečtěme, spotřební daň z uhlíkatých paliv, na níž se momentálně vybírá přes osmdesát miliard korun ročně. Už desetiprocentní podíl elektromobilů tak slušně zabolí, protože představuje tři stovky měsíčně na průměrném důchodu.

Když k tomu přičteme výpadky v zaměstnanosti a podstatný pokles úrovně odměňování v automobilovém odvětví, lze v delším horizontu deseti až patnácti let počítat s rozpočtovými dopady nad sto miliard korun ročně. A to může být ještě hodně optimistický odhad. Někdo to bude muset zaplatit. A ten někdo to bude jistě platit s nadšením, až uvidí, jak marginální vliv na skutečné emise CO2 ta slavná elektromobilita má.

