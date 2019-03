Spalovací motor bude luxus. Volkswagen oznámil zdražování

U vozů s naftovým motorem se mají ceny zvyšovat o 2000 až 2500 eur (51 200 až 64 tisíc korun), u benzínových aut by to mělo být 1000 až 1500 eur (25 600 až 38 400 korun). Oznámil to šéf koncernu pro prodej Christian Dahlheim. Navyšování ceny bude probíhat postupně do roku 2023.

Cílem německé automobilky, která loni prodala 10,83 milionu aut, je také to, aby se ceny vozů s elektromotory a bateriemi snižovaly. Cena nejlevnějšího elektromobilu by se podle představ Volkswagenu měla do roku 2023 dostat pod cenu 20 tisíc eur (512 tisíc korun).

Cena nového elektromobilu o velikosti VW Golf I.D. Neo, který se představí v září na frankfurtském autosalonu, má při uvedení na trh být o deset tisíc eur vyšší (768 tisíc korun). Je to první koncernový elektromobil, který je od počátku vyvíjen jako elektrické vozidlo.

Mluvčí koncernu Volkswagen tvrdí, že zvyšování cen vozů se spalovacími motory se bude týkat i ostatních výrobců, aby vozy splňovaly nové emisní normy Euro 7, jež má platit od roku 2023. I když se automobilky snaží kompenzovat vyšší výrobní náklady, část se přesune i na zákazníky.

Pro kupce to nicméně znamená, že i nejlevnější auta budou dražší. I proto šéf automobilky Herbert Diess vyzval německou vládu, aby na nejmenší elektroauta poskytovala dotace. Automobilka z Wolfsburgu plánuje, že do roku 2030 budou prodeje elektromobilů tvořit 40 procent celkových prodejů vozů.

