Pojede na fotony. Jak bude vypadat auto poháněné sluncem?

Elektromobil Sion od německé firmy Sono Motors si již objednalo podle výrobce přes 9500 zákazníků. Fotovoltaické články jsou integrované v karoserii a v případě černé barvy vozu téměř nejsou vidět. Mohou zvýšit dojezd vozu až o 34 kilometrů. Pokud je zataženo, mělo by to být asi deset kilometrů navíc. Běžný dojezd s 35kWh baterií má být 250 kilometrů. Maximální rychlost automobilu je 140 kilometrů v hodině.

Deník Die Welt vůz chválí s tím, že by mohl na trhu s elektromobily uspět, především díky své cenové dostupnosti. I přes zvýšení ceny o 5 tisíc eur na 25 tisíc eur (642 500 korun), se jedná o jeden z nejlevnějších plně elektrických vozů na trhu. První dodávky zákazníkům mají být uskutečněny v průběhu tohoto roku, slibuje výrobce.

Nejočekávanější elektromobily roku 2019:

Interiér v místě řidiče automobilu je téměř totožný s autem BMW i3, Sono Motors nakupuje díly od stejných výrobců jako BMW. Vnější zrcátka jsou zase totožné s vozy Ford. Až 80 všech komponentů pochází od subdodavatelů jiných automobilek. Sion má originální klimatizaci, která je vybavena mechem z Islandu, jenž zachycuje jemný prach ze vzduchu a vydrží dva roky.

Auto Sion má být ideálním společníkem do města a jako druhé auto pro rodiny s dětmi. Elektromobil má zástrčku také pro domácí dobíjení, to ale trvá 13 hodin. V běžné dobíjecí stanici by to mělo být 3,5 hodiny, v rychlonabíjecí stanici CCS 30 minut.

Dále čtěte:

Škoda do dvou let uvede dvacet nových modelů. První elektromobil nabídne letos