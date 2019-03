Škodě Auto loni klesl zisk pod 30 miliard korun. Do českých závodů investovala 12,8 miliardy

Výsledky zahrnují hospodaření mateřské Škody Auto bez zahraničních účastí v Německu, Slovensku, Indii a Rusku. Celá skupina zvýšila tržby o 4,4 procenta na 17,3 miliardy eur (443 miliard korun) a provozní zisk jí klesl o 14,6 procenta na 1,377 miliardy eur (35,3 miliardy korun).

Hospodaření firmy ovlivnily podle předsedy představenstva Bernharda Maiera vysoké investice do nových technologií, jako je elektromobilita a digitalizace, přechod na nový cyklus měření emisí WLTP či geopolitické faktory, zejména celní válka USA a Číny či nadcházející brexit.

„V rámci koncernu Volkswagen jsme převzali další odpovědné úkoly: řízení regionů Indie a Rusko, vývoj a výrobu vozů rodiny Passat v závodě Kvasiny nebo odpovědnost za rozšíření výrobních kapacit v novém závodě pro výrobu vozů několika značek koncernu Volkswagen,“ uvedl Maier.

Výrazný nárůst dodávek zákazníkům zaznamenala automobilka v Evropě (4,9 procenta) a na růstových trzích v Číně (4,9 procenta) a Rusku (30,7 procenta). Hlavními motory růstu jsou nadále SUV modely Kodiaq (149 200 aut) a Karoq (115 700 vozů), bestsellerem značky zůstává Škoda Octavia s celosvětovým prodejem 388 200 aut.

Poměr cena výkon? U Němců vede Škoda

S 341 tisíci dodanými vozy zákazníkům je Čína nadále celosvětově nejvýznamnějším trhem značky. V Německu, na největším evropském trhu a zároveň druhém největším trhu značky, zaznamenala automobilka 176 600 dodaných vozů, což v porovnání s minulým rokem představuje nárůst o 1,9 procenta. Na domácím českém trhu dodala Škoda zákazníkům 93 600 vozů, což je pokles o 1400 aut.

I když lze letos předpokládat postupné zmírnění nepříznivého vlivu přechodu na nová homologační kritéria, není podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy možné očekávat silnou vzpruhu automobilového segmentu v EU ani v případě firma Škoda Auto. „Je však třeba uvážit, že její prodeje v uplynulých letech lámaly rekord za rekordem a z dlouhodobého hlediska je její výkon bezpříkladně výborný. Čína přestává být stále rostoucím odbytištěm, ale budou to v příštích letech levné automobily čínských značek, které budou představovat sílící konkurenci evropským automobilkám, včetně Škody. Nelze navíc očekávat výrazný pokles dynamiky personálních nákladů, jelikož například v České republice mzdy i letos stále porostou nadprůměrným tempem, jen mírně slabším než loni,“ míní analytik.

V roce 2018 zvýšila Škoda celosvětově hmotné investice meziročně o více než 22 procent na 896 milionů eur (asi 22,9 miliardy korun), peníze směřovaly do nových produktů, pohonných a bateriových technologií a do dalšího rozvoje výrobních závodů. V loňském roce směřovaly investice v České republice například do nové lakovny v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi nebo do výkonnějších datových center. Do výzkumu a vývoje investovala firma v loňském roce 859 milionů eur (téměř 22 miliard korun), meziročně o 46,8 procenta více. Tyto prostředky posloužily například na plnění přísnějších emisních norem nebo vývoj nových modelů i v rámci koncernové spolupráce.

Škoda Auto Firma provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství. Na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává víc než 35 tisíc lidí a je aktivní na více než 100 trzích.

Do konce roku 2022 představí automobilka více než 30 nových modelů, víc než deset z nich částečně nebo plně elektrifikovaných. Do roku 2025 plánuje automobilka investovat zhruba jednu miliardu eur (25,6 miliardy korun) do takzvané internacionalizace, do které patří například rozvoj na indickém trhu, kde Škoda Auto převzala zodpovědnost za celý koncern Volkswagen.

Kromě investic do nových technologií počítá automobilka s příchodem elektromobility také s investicemi do vzdělávání současných zaměstnanců, v příštích třech letech chce do vzdělávání investovat 120 milionů eur (asi tři miliardy korun). Dalších 32 milionů eur (zhruba 819 milionů korun) plánuje Škoda vydat na výstavbu interní dobíjecí infrastruktury s téměř 7000 dobíjecími body ve svých českých závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Infrastruktura bude sloužit především zaměstnancům automobilky.

„I v roce 2019 počítáme zejména na některých klíčových trzích se silným protivětrem. Abychom těmto negativním vlivům aktivně a cíleně čelili, zavedla společnost Škoda Auto už v prvním pololetí roku 2018 rozsáhlý Performance program, který bude při jeho plném účinku od roku 2020 přinášet ročně úsporu ve výši 500 milionů eur,“ řekl člen představenstva Klaus-Dieter Schürmann. Podle něj ale i přes úspory bude firma masivně investovat do elektrifikace modelové palety.

