Maláčová navrhne růst důchodů o 900 korun. Chystá i změny dávek na bydlení

„Co se týká diskuse 'zásluhovost versus solidarita', tak je opravdu potřeba mít oba tyto principy v balanci, v harmonii. Zásluhovost je velmi důležitá, na druhou stranu musíme také pomáhat těm, kteří pracovali a mají nízké důchody,“ řekla Maláčová.

Důchody se skládají z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a letos činí 3270 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží výše výdělku a odpracované roky. Podle odborníků patří český systém už nyní k nejsolidárnějším v Evropě.

Do loňska pevná část důchodu odpovídala devíti procentům průměrné mzdy. Babišova vláda prosadila, že se od letoška pevný díl rovná deseti procentům průměrného výdělku ve státě. Přidávaná suma se tak jen jinak přerozděluje. Víc si přilepší lidé s nízkou penzí. Méně důchod roste seniorům a seniorkám se střední a vyšší penzí. Hůř než dřív jsou na tom také vdovy a vdovci v invalidním či starobních důchodu.

Maláčová zároveň představila plánované změny v dávkách na bydlení. „V tuto chvíli čelím čtyřem různým požadavkům. Za prvé je to požadavek na úsporu, za druhé zastavení zneužívání, třetím cílem je zastavit obchod s chudobou a čtvrtým neublížit těm, kteří nemohou pracovat, a to jsou zejména senioři a děti,“ řekla Maláčová.

Stát nyní potřebným poskytuje dvě dávky na bydlení, a to příspěvek a doplatek. Na příspěvek mohou dosáhnout lidé, jimž na přiměřené bydlení nestačí 30 procent příjmu a v Praze 35 procent. Doplatek jako dávku hmotné nouze získají ti, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. Má jim dorovnat výdaje za byt tak, aby jim zbyla částka na živobytí.

Podle plánů ministerstva práce by příspěvek měl putovat do zkolaudovaných bytů a doplatek do nebytových prostor, tedy třeba do ubytoven či chatek. Peníze od státu by dostali jen nemajetní. Zavedl by se „test majetku“. Maláčová řekla, že se počítá s četnými výjimkami. „Nebudeme vyžadovat, aby rodiny prodaly auto a senioři chatku,“ uvedla ministryně.

Výše dávek by se nově měla řídit cenovými mapami s obvyklým nájemným. Na služby a energie by stát přispíval podle cen dodavatelů a podle běžné spotřeby. Aby dlouhodobě nezaměstnaní či pachatelé opakovaných přestupků podporu získali, museli by spolupracovat se sociálními pracovníky.

