Diskriminace v penzích existuje. Ale mužů!

Nutno připustit, že pocity spravedlnosti a nespravedlnosti jsou poměrně dosti subjektivní záležitost, a tak to nemějme paní ministryni až tak za zlé. Ale při jejím vzdělání by se dalo očekávat, že ovládá trojčlenku. Kdyby ji aplikovaly na rozdíly v penzích mužů a žen, zjistila by, že zde skutečně silná genderová nespravedlnost panuje, ale nikoli překvapivě zcela opačná, než se domnívá.

Je sice skutečností, že pokud použijeme čísla z poloviny loňského roku, tak průměrný měsíční důchod mužů činil 13 615 korun, zatímco ženy dosáhly pouze 11 219 korun. Jenže muži by tento důchod měli pobírat zhruba 10,7 let a získat tak od daňových poplatníků celkem 1,75 milionu korun, zatímco ženy vzhledem k vyššímu věku dožití si penze užijí 16,7 let a dostanou 2,25 milionu korun.

A to počítáme s odchodem do penze v 65 letech u obou pohlaví, což momentálně, a ještě hodně dlouho nebude platit, protože do důchodu stále odcházejí ženy mnohem dříve s bonusem za vychované děti. Jestli je průměrných půl milionu navíc pro ženy diskriminační, protože je to málo, je samozřejmě otázkou, na níž bude muž těžko hledat odpověď. Z hlediska vyššího principu mravního je to však více než dost.

V našem průběžném důchodovém systému, který je asi nejrovnostářštějším na světě, je samozřejmě diskriminačních prvků mnoho. Tím nejpodstatnějším jsou redukční hranice, kdy odvody na penzijní účet se ze sta procent započítávají jen ze mzdy do 14 388 korun. Nad tuto částku se se započítává jen 26 procent, zatímco odvody jsou povinné v nezměněném procentu až do čtyřnásobku průměrné mzdy. Vazby mezí výší příspěvků a pozdější úrovní důchodu je zcela mizivá.

Nutno podotknout, že dříve bylo redukčních hranic ještě více a obírali více vydělávající ještě brutálněji. V roce 2010 tento systém jako neústavně diskriminační zrušil Ústavní soud. Nečasova vláda proto omezila redukční hranice a zavedla druhý spořící pilíř se státní podporou jako plně zásluhovou část penze. Vláda ČSSD a ANO tento pilíř zrušila a pokračovala v nivelizaci důchodů. Nyní se zřejmě pokouší vnést do systému ve jménu jakýchsi feministických bludů další diskriminační prvek. Jestli se jí to podaří, měli by se na to asi zase podívat ústavní soudci.

