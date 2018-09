Britský velvyslanec Archer: Byli jsme dobří Evropané

Britská ambasáda na Malé Straně si i uprostřed vražedného srpnového sucha držela příslovečně krátce střižený trávník perfektně zelený. To ale neznamená, že by Nicku Archerovi, šéfovi pražské diplomatické mise Jejího Veličenstva, nebylo dost horko. Přišli jsme za ním ve chvíli, kdy vrcholila licitace o podmínkách odchodu Británie z Evropské unie. Tři dny před naší návštěvou vydala Evropská unie padesátibodový návod, jak postupovat v případě, že se Londýn s Bruselem nedohodnou. Britové odpověděli vzápětí. Jejich Bílá kniha spatřila světlo světa zhruba v době, kdy jsme seděli za teakovým stolem na zahradě a ptali se ambasadora, co vlastně můžeme od postbrexitové Británie očekávat – a co očekávají Britové sami. „Každá země má specifika, která zásadně mění racionální kalkulaci jejich vlád i občanů o případném takovém kroku,“ upozorňuje v exkluzivním rozhovoru pro týdeník Euro britský velvyslanec v Praze Nick Archer.

Co je z obsahu Bílé knihy nejdůležitější? Pro Čechy je to rozhodně vzájemný obchod, bezvízový styk a míra byrokracie při vydávání pracovních povolení.

Nejdůležitější je dát britským firmám rámec, v němž by mohly plánovat nejhorší scénář. Kdybychom jednali, jako kdyby varianta brexitu bez dohody s EU neexistovala, a pak se během jednání něco pokazilo, vystavovali bychom se nařčení, že jsme firmy nechali bez plánu B, že jsme jim neposkytli potřebnou podporu.

V takovém nejhorším případě by vzájemný obchod probíhal podle pravidel WTO? To by bylo v Česku vnímáno jako neštěstí. Kdo jsou vaši spojenci pro případ, že přístup na naše vzájemné trhy bude najednou radikálně zkomplikován?

Tuhle hypotetickou otázku vám nezodpovím, především proto, že jsme naprosto odhodláni dohodu o brexitu s Unií uzavřít. Kdybychom začali spekulovat o odchodu bez dohody, buď bychom tím vytvořili dojem, že je to pravděpodobný výsledek jednání, což není, nebo že se o takový výsledek potají snažíme, což neděláme.

Když se podíváte, co ministerská předsedkyně říká, je naše odhodlání dosáhnout dohody jasné. Myslíme si, že jí dosáhneme, protože kdyby jednání nevedla nikam, nikomu to neprospěje – českému byznysu ani britskému. Když se podíváte na opatření, jež navrhuje zavést Bílá kniha, všechna směřují k jednomu cíli – k vytvoření vzájemně výhodných obchodních vztahů, které by ve většině ohledů byly právě tak hladké a bezproblémové jako dosud.

Jaký má smysl opouštět Evropskou unii ve snaze zachovat status quo?

My opouštíme Evropskou unii proto, že jsme o tom vyhlásili referendum a většina obyvatelstva řekla, že si přeje EU opustit. Vláda se rozhodla, že klíčové je převzít zpět některé justiční pravomoci a tím část suverenity, jichž jsme se dříve vzdali. Znovu tím získá kontrolu především nad migračními proudy. To je kontroverzní téma po celé Evropě. Vláda si je vědoma toho, že – jak praví klišé – nikdo nehlasoval pro chudobu, firmy nehlasovaly pro složitější obchodní vztahy, lidé nehlasovali pro méně bezpečnou Británii. Vláda má za úkol zajistit naplnění vůle lidu, tedy aby Británie opustila EU a získala zpět svoji suverenitu.

Zároveň však usiluje o to, aby oběma stranám zůstaly dostupné všechny výhody, které z britského členství v EU plynou. Říkám oběma stranám, protože často čelíme nařčení – a možná i vy budete chtít takové nařčení vznést –, že hledáme taková řešení, která vyhovují pouze Britům. Položím tedy otázku já vám: Víte o jednom jediném opatření, které by vyhovovalo Britům a které by zároveň nevyhovovalo Čechům? Myslím, že se zde naše zájmy překrývají.

