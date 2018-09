Další dopady tvrdého brexitu: EU by nemusela uznat britské řidičské průkazy

Britský ministr pro brexit Dominic Raab slíbil, že i v případě selhání vyjednávání o brexitu by bezplatný roaming pokračoval. Dva mobilní operátoři s tím podle něj už souhlasili. Televize Sky News ale citovala pasáž z jednoho z nových dokumentů, podle níž by zachování současného stavu nebylo možno garantovat. Vláda by nicméně uzákonila pro operátory limit na poplatky ve výši 45 liber (1300 korun) měsíčně za používání mobilních dat v zahraničí.

V 28 nových dokumentech britský kabinet nastiňuje možné nepříjemnosti při vývozu domácího zboží do zbylých 27 zemí EU, ať už jde o vybavení pro stavebnictví, hračky nebo strojírenské produkty. Výrobci aut by si pro vývoz do EU museli zvlášť pořizovat unijní certifikáty, kosmetický nebo farmaceutický průmysl by také čelil dodatečné byrokracii.

„Nebude vám platit řidičský průkaz, mohly by vám být účtovány poplatky za roaming a možná budete muset platit za řidičské povolení v každé zemi, kterou navštívíte, ale aspoň dostanete modrý pas,“ shrnul ironicky vývoj hlavní politický reportér bulvárního deníku Daily Mirror Jason Beattie. Nové vládní materiály uvádějí, že britské řidičské průkazy by po 29. březnu nemusely v EU platit, pakliže brexit nebude ošetřen dohodou. Pro řidiče z EU v Británii by se údajně nic nezměnilo.

Brexit tvrdý a hladový: Británii bez přístupu na unijní trh hrozí nedostatek jídla

Opoziční labouristé v reakci na druhou várku přípravných dokumentů znovu označili možnost odchodu z EU bez dohody s Bruselem za „katastrofální“. Generální ředitel Britské obchodní komory (BCC) Adam Marshall přivítal publikaci dalších detailů, mnohé otázky však podle něj zůstávají nezodpovězené.

Scénář, že Británie z EU vystoupí bez dojednání podmínek odchodu, je každým dnem pravděpodobnější a situaci nepomáhají rozsáhlé spory uvnitř vládní Konzervativní strany. Někdejší ministr zahraničí Boris Johnson nedávno současný návrh premiérky Theresy Mayové označil za „sebevražednou vestu“ oblečenou na britské ústavě. Poslanec Jacob Rees-Mogg, který ve straně vede skupinu zastánců tvrdšího brexitu, se zase nechal slyšet, že současný plán premiérky je horší než odchod bez dohody.

Ministr Raab dnes v rozhovoru se zpravodajskou společností BBC naznačil, že třetí možnost už v tuto chvíli neexistuje. Obě strany vyjednávání o brexitu trvají na tom, že cílem je dohoda, přičemž Raabův unijní protějšek Michel Barnier v pondělí uvedl, že „realistické“ je její dotažení přibližně na začátku listopadu.

V takovém případě by se za účelem schválení dojednaných podmínek museli evropští lídři sejít na mimořádném summitu. O tom se má podle médií rozhodnout příští týden během neformálního setkání v Rakousku. Jakoukoli dohodu o brexitu by pak musel schválit také britský parlament.

O brexitu dále čtěte: