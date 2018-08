Nečekaný dopad brexitu. Na krabičkách cigaret se budou muset změnit odstrašující fotky

Možnost, že mezi Bruselem a Londýnem nedojde k dohodě na lehčí formě brexitu, která by království zaručila některé výhody současného členství (zejména jde o přístup na evropský jednotný trh) je stále otevřená.

Dopady tvrdého brexitu by byly v mnoha oblastech nečekané. Například by se týkaly i tabákových koncernů a kuřáků cigaret. Fotografie zničených plic nebo amputovaných končetin, které musí mít v zemích EU krabičky cigaret, by bylo třeba vyměnit. Autorská práva na ně drží Brusel.

Je to jedno z mnoha technických opatření, která je třeba vyřešit v případě tvrdého brexitu. Vyplývá to z dosud pracovní verze dokumentů britského ministerstva pro odchod z EU.

Směrnice Evropské komise byla schválena v roce 2014, platí od roku 2016. Brusel schválil používání 42 lékařských fotografií, jež ukazují zdravotní dopady na tělo kuřáků.

Podle současné legislativy musí pokrývat 65 procent plochy přední a zadní strany krabičky. Na stranách to je padesát procent. Pokud by v tomto odstrašování kuřáků chtěla Británie pokračovat, musí si opatřit fotografie vlastní.

Veškeré tabákové výrobky musí v zemích EU obsahovat „ošklivé“ fotografie například zkažených zubů a rakoviny dásní, amputovaných končetin. Výrobcům se doporučuje, aby schválené fotografie vyměňovali. Šokující účinek na kuřáky nemá oslabovat. Výrobci cigaret v roce 2017 ale uvedli, že obrázky nemají na spotřebu cigaret fakticky žádný dopad.

