Mayová byla v Salcburku ponížena a je v defenzivě, píše britský tisk

„Mayová byla ponížena“, napsal v titulku dnešního komentáře The Guardian, podle kterého je premiérka zajatcem rozštěpení vlastní strany v názoru na brexit. „Premiérka byla uvržena do defenzivy a to jen zhruba týden před sjezdem Konzervativní strany,“ upozornil The Guardian.

Podobně zhodnotil jednání v Salcburku také The Times, který na titulní stránce napsal: „Ponížení pro Mayovou“. „Salcburské naděje Mayové zmařeny,“ komentovaly výsledek setkání v Mozartově rodišti Financial Times. Podle BBC se Mayové v Salcburku dostalo „trapného odmítnutí“.

Server The Idependent upozornil na fotografii, kterou zveřejnil na instagramu předseda Evropské rady Tusk. Premiérce Mayové na ní nabízí zákusky. Text pod fotografií říká: „Je libo kousek dortu? Promiňte, ale žádné třešně.“ Podle The Independent se jedná o jasnou narážku na opakované výroky unijních představitelů, že nedovolí, aby si Británie při jednáních o budoucích vztazích s EU „vyzobávala třešničky z dortu“.

„Předseda Evropské rady vetřel v Salcburku sůl do ran brexitového ponížení Theresy Mayové, když se na instagramu vysmál její vyjednávací strategii,“ napsal The Independent.

„Plán z Chequers vybuchnul: Salcburská katastrofa Theresy Mayové“, nadepsal svůj komentář The Spectator s odkazem na brexitový plán britské vlády dojednaný na venkovském sídle premiérů v Chequers. „Mayová bude v historických análech považována za unikát, pokud se jí jako premiérce podaří dál přežívat tváří v tvář porážkám takového rozměru,“ napsal komentátor týdeníku.

„Váš brexit se rozbil,“ zhodnotil úsilí premiérky Mayové The Daily Mirror, podle kterého je Británie blíže odchodu z EU bez dohody než kdy dřív. „Nein, nein, nein“, tedy třikrát ne v němčině zní titulek článku v listu Metro, který se věnuje odmítnutí, jež se Mayové v Salcburku dostalo.

Bulvární The Sun kritizoval především lídry evropské sedmadvacítky, které označil za „špinavé krysy“. „Eurogangsteři napadli Mayovou ze zálohy. Nemůžeme se dočkat, až se osvobodíme od ubohých mafiánů, kteří řídí Evropskou unii,“ dodal a zveřejnil fotomontáž, na které jsou Macron a Tusk zobrazeni coby stereotypní zločinci s kulomety. „Francouzský premiér Emmanuel Macron a unijní Donald Tusk jednali spíše jako gangsteři než politici,“ napsal list, který francouzskému prezidentovi přiřadil nesprávnou funkci.

