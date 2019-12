Klinč newyorských starostů: Bloombergova kandidatura rozlítila de Blasia

Bloomberg byl starostou největšího amerického města dvanáct let a mezi Newyorčany měl velkou podporu během celého svého působení na radnici. Odhodlal se ale i k několika kontroverzním krokům, kvůli nimž měl i velké množství hlasitých kritiků a ke konci funkčního období už mu obliba klesala.

Mezi Bloombergova nejhůře přijímaná rozhodnutí patřila bezpečnostní strategie „stop and frisk“, v jejímž rámci mohli policisté bez udání důvodu zadržet a zkontrolovat podezřelou osobu. Podle kritiků mířila tato metoda hlavně na Afroameričany a Hispánce a policejní statistiky tuto hypotézu potvrdily – z 90 procent byli kontrolováni právě oni.

Bloomberg se po oznámení své kandidatury na prezidenta USA za tuto metodu dodatečně omluvil. Podle odpůrců ale příliš pozdě. Za všechny promluvil právě de Blasio, který se také ucházel o kandidaturu na prezidenta, tuto snahu však v září vzdal. „Měl skoro šest let na to, aby řekl, že udělal chybu. Měl k tomu hodně příležitostí a nikdy to neudělal. To svědčí o jeho věrohodnosti. Že tak učinil až nyní, určitě nadzvedává obočí,“ řekl televizi CNN. Bloomberg se podle něj omluvil jen kvůli tomu, že jeho předchozí postoj je neslučitelný s názorem elektorátu demokratů.