Noční můra demokratů: Trump prohraje, ale Bílý dům neopustí

Donald Trump, ilustrační foto Autor: Profimedia.cz

Případ republikánského guvernéra v Kentucky Matta Bevina, jenž odmítal složit mandát a uznat volební porážku kvůli volebním machinacím, by mohl zůstat kuriozitou, kdyby neexistovala vize, že by se podobný scénář mohl odehrát na nejvyšší úrovni. V demokratické straně sílí obavy, že by stejnou taktiku mohl zvolit Donald Trump po prezidentských volbách, pokud nezíská většinu hlasů. To by vedlo k ústavní krizi v největší ekonomice světa.