Kdo platil Stormy Daniels? Trump má předložit daňová přiznání z posledních 8 let

Demokratický státní zástupce Cyrus Vance z obvodu Manhattan si vyžádal daňová přiznání Donalda Trumpa a jeho firmy Trump Organization od roku 2011.

Pornoherčka Stormy Daniels tvrdí, že 130 tisíc dolarů (3 miliony korun), které ji byly vyplaceny přes právníka Michaela Cohena, měly sloužit k tomu, aby v době prezidentské kampaně v roce 2016 pomlčela o sexu se současným prezidentem. Trump její obvinění popírá.

Jedná se o novou eskalaci konfliktu Donalda Trumpa a státních úřadů respektive veřejnosti o to, aby zveřejnil informace o svých finančních poměrech. Za posledních 40 let je prvním šéfem Bílého domu, který to neudělal. Miliardář se brání tím, že probíhající audity daňového úřadu IRS mu zveřejnění dokumentů znemožňují. Samotné audity nebrání jednotlivcům, aby svá přiznání zveřejnili, připomenula televizní stanice CNN.

Firma Mazars uvedla, že nebude bránit výkonu práva. „Mazars USA bude respektovat právní proces a plně dodržovat své zákonné povinnosti,“ reagovala společnost. Dodala, že nekomentuje blíže služby, které pro své klienty provádí.

Majstrštyky a fiaska Donalda Trumpa. Jaké jsou jeho nejlepší a nejhorší nápady?

Ambiciózní Trump University skončila fiaskem. A několika žalobami. ( Autor: Profimedia.cz )

Prokurátoři v New Yorku zkoumají, zda Trump Organization nezfalšovala účetní záznamy, že poskytla pornoherečce úplatek za mlčení. Demokraté delší dobu požadují, aby Trump i jeho rodinný podnik zveřejnili daňová přiznání, aby se zamezilo případnému střetu zájmů mezi prezidentem a jeho byznysem.

Demokratičtí kandidáti na prezidenta postup žalobce Vanceho vítají. „Tak či onak daňová přiznání Trumpa dostaneme,“ reagovala senátorka Amy Klobucharová.

Vyšetřování FBI vedlo nakonec k tříletému vězení Michaela Cohena kvůli porušování pravidel financování volební kampaně a nepravdivým výrokům při vyšetřování Kongresem. Trump opakuje, že platby byly osobní záležitostí, nikoliv výdaji na kampaň.

Spor o zveřejnění daňových přiznání by se mohl protáhnout až do předvolební prezidentské kampaně v roce 2020. Právník Steven Rosenthal z think tanku Urban-Brookings Tax Policy ve Washingtonu uvedl, že čím déle bude Trump oddalovat tlaku na zveřejnění daňových a finančních poměrů, tím větší z toho bude mít prospěch.

O zveřejnění údajů se přitom vede soudní spor na několika frontách, kromě kongresových výborů také s úřady ve státech New York a Kalifornie. Ta zavedla nové pravidlo pro všechny prezidentské kandidáty, kteří musí zveřejnit daňová přiznání za posledních pět let.

