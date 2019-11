Bloomberg řeší střet zájmů: jeho agentura nebude psát investigativní články o demokratických rivalech

Kandidát na prezidenta USA Michael Bloomberg Autor: čtk

Zpravodajská organizace, kterou vlastní mediální magnát a někdejší starosta New Yorku Michael Bloomberg, nebude pracovat na investigativních materiálech o Bloombergovi a ani o jeho demokratických volebních rivalech. Oznámil to šéfredaktor agentury Bloomberg News John Micklethwait s tím, že je to reakce na vstup Bloomberga do prezidentské volební kampaně.