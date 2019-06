Krach, jaký svět neviděl. Trump varuje před propadem trhu, pokud nebude znovu zvolen

„Pokud to vezme někdo kromě mě, bude tu takový propad trhu, který ještě nikdo neviděl!“, napsal Trump svým 61 milionům příznivců na twitteru.

Trump oficiálně zahajuje kampaň v úterý shromážděním v Orlandu na Floridě. Zdá se, že testuje některá témata, kterých se v příštích 18 měsících dotkne.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT