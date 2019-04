Bez skla a oceli. Starosta New Yorku jde do boje s klasickými mrakodrapy

Starosta New Yorku prezentoval svou verzi Nového zeleného údělu, který do celostátní politiky USA přinesla nejmladší kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, v pondělí během Dne Země. Jeho cílem je do roku 2050 přejít stoprocentně na obnovitelnou energii.

De Blasio si za jeden z cílů svého boje vytyčil klasické mrakodrapy s fasádou ze skla a oceli. Symboly velikosti a růstu Manhattanu jsou podle něj největšími zdroji emisí v New Yorku. Stavbu nových budov tohoto ražení chce úplně zakázat, pokud nesplní přísné normy. „Půjdeme všem příkladem,“ věří starosta.

Regulacím a kontrolám ale neujdou ani už postavené mrakodrapy. Minulý týden schválila městská rada zákon, který nakazuje majitelům těchto budov snížit uhlíkovou stopu mrakodrapů pod hrozbou vysokých pokut. Do roku 2030 by měli snížit emise o třicet procent, jinak budou muset platit až milion dolarů ročně.

„Jsem prvním starostou tak významného světového města, který nařídil, aby naše budovy přestaly produkovat tolik emisí nebezpečných škodlivin,“ chlubí se de Blasio. „Pokud bude chtít někdo postavit nějakou takovou věc, bude muset podniknout kroky, aby ji udělal energeticky efektivní. Nedopustíme to, co se dělo dosud,“ vzkazuje.

De Blasiův plán boje se znečišťováním ovzduší by měl stát 14 miliard dolarů (320 miliard korun). Starosta New Yorku však sám čelí kritice, že se chová farizejsky. Denně jezdí svým SUV ze sídla Gracie Mansion z východu Manhattanu necelých 18 kilometrů do tělocvičny v Brooklynu. „To je prostě součást mého života,“ brání se de Blasio. „Pocházím z brooklynské čtvrti. Je to můj domov, kam pravidelně jezdím, abych s ním zůstal propojen a nedostal se do bubliny, což pro řadu politiků představuje obrovský problém.“

Starosta New Yorku už v březnu přišel s návrhem na rozšíření pobřeží jižní části Manhattanu o 150 metrů do řeky Hudson, čímž chce ochránit město před stoupající hladinou moří. Tento projekt by měl stát 10 miliard dolarů.

