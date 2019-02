Babiš se odvolal proti rozhodnutí Černošic v kauze střetu zájmů

Podezření na střet zájmů Andrej Babiš čelí několik let

- Městský úřad v Černošicích, který je úřadem s rozšířenou působností pro obec Průhonice, kde premiér žije, zahájil s Babišem správní řízení koncem loňského listopadu. Důvodem je podezření ze spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod dříve jeho holding Agrofert. Podnět odeslala v srpnu na černošický úřad organizace Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

- Před dvěma týdny vydal úřad v kauze Babišova střetu zájmů rozhodnutí. Jaký je výsledek řízení, radnice neuvedla. Z premiérovy reakce na rozhodnutí ale vyplynulo, že úřad rozhodl v jeho neprospěch. V neděli britský deník The Guardian napsal, že by verdikt černošického úřadu mohl ovlivnit výsledek vyšetřování, které s Babišem vede Evropská komise. Dnes Babiš řekl, že jeho právníci podali odvolání.

- O možném Babišově střetu zájmů se mluví prakticky od jeho vstupu do politiky a zejména poté, co se v roce 2013 jeho hnutí dostalo do Sněmovny a Babiš následně v lednu 2014 usedl do křesla ministra financí. Agrofert, jehož byl tehdy majitelem, je totiž (vedle angažmá v médiích, kterých se týká rozhodování úřadu v Černošicích) jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru, realizuje kompletní proces výroby potravin v oblasti pekárenství a zpracování masa, a je i druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu v Česku.

- Podle novely zákona o střetu zájmů, přijaté začátkem roku 2017 přes odpor hnutí ANO a veto prezidenta Miloše Zemana, smějí členové kabinetu ovládat firmy, ty ale nemají přístup k veřejným zakázkám a nenárokovým dotacím. Omezení platí pro společnosti, v nichž ministři drží nejméně čtvrtinový podíl. Zákon zakazuje členům vlády, ale i dalším činitelům jako jsou poslanci či senátoři, provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Babiš v reakci na normu v únoru 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů.

- Začátkem loňského července Evropský parlament (EP) schválil nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací, od 2. srpna zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace. Koncem listopadu dospěla právní služba Evropské komise k závěru, že omezení se týkají i Agrofertu. Unijní právníci tvrdí, že Babiš je podle pravidel platných od léta ve střetu zájmů bez ohledu na to, že firmy jsou ve svěřenském fondu.

- Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak by se mohl střetu zájmů zbavit. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se následně vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

- Tištěné tituly skupiny Mafra firmy oslovují 2,4 milionu čtenářů, internetové projekty pak navštíví týdně 3,4 milionu uživatelů. Vydavatelství patří do skupiny Agrofert, Babiš získal Mafru v roce 2013, kdy ji koupil od německé společnosti Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft GmbH.