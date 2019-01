Otroci dotací aneb O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Nezaplatí, nepostavíme. Nesleví, nezaměstnáme. Nepřispějí, nezasadíme. Neuhradí, neoplodníme. Obory podnikání firem, které tak či onak vlastní Andrej Babiš, jsou ohromně pestré, ale jedno mají společné – úzce se orientují na ty produkty či služby, které nějakým způsobem finančně podporuje stát či Evropská unie. Platí to v chemii a zemědělství, ale třeba i u reprodukčních klinik, které v poslední dekádě pro Babiše skupoval jeho investiční fond Hartenberg.

Právo požádat o investiční pobídku či dotaci z evropských programů má samozřejmě každý podnikatel, který splní stanovené podmínky. S ohledem na konflikt zájmů je však čerpání firmami Andreje Babiše značně problematické. Například jen v první polovině roku 2014, tedy po krátce Babišově nástupu do funkce ministra financí, získalo šest jeho firem pobídky ve formě daňových úlev v celkovém objemu přes 1,7 miliardy korun.

Objem čerpaných dotací Agrofertem, respektive jeho výrazný nárůst po vstupu Babiše do politiky, je dlouhodobě pod palbou kritiky. „Jasně chceme říct, že Agrofert není, nebyl a nikdy nebude závislý na dotacích,“ ohradil se proti tomu v prosinci výkonný ředitel Agrofertu Josef Mráz.

Podle Mráze není fér kritizovat Agrofert kvůli čtyřem miliardám přijatých investičních dotací, když za posledních deset let investoval sto miliard. Současně však v reakci na tlak Evropské komise a europoslanců po omezení dotací pro holding spjatý s českým premiérem dodal větu, která stojí za připomenutí: „Pokud by k zastavení čerpání dotací přeci jen došlo, pro Agrofert to nebude znamenat nepřekonatelnou ztrátu. Reálně bychom pouze museli pozastavit plánované investice.“

Kouzlo dotací a pobídek je v tom, že zkracují dobu návratnosti velkých investičních akcí. Spořivý byznysmen typu Andreje Babiše by například nedal peníze do něčeho, co se vrátí až za deset let. Ale když dotace zkrátí tuto dobu na řekněme sedm let, tak se pustí do díla. Daní za tento přístup bývá, že si některé firmy a podnikatelské skupiny vybudují na dotačních penězích a pobídkách něco jako drogovou závislost.

Snad všechny velké investiční projekty Agrofertu za posledních deset let čerpaly veřejnou podporu. Ať už je to závod na řepkovou bionaftu Preol v Lovosicích, nová výrobna čpavku v Duslu v Šaľe, moderní energetické zdroje v areálu Lovochemie a Synthesie nebo třeba Pekárna Zelená louka se svým údajně inovativním postupem výroby toastového chleba.

