Babiš Pocheho odepsal. Na ministerstvu zahraničí prý působí negativně

Babiš to řekl v pořadu Partie televize Prima s tím, že vnímá složitou situaci v sociální demokracii. Páteční odklad řešení sporu o nominaci Pocheho až do doby po volbách má za nešťastný, nicméně to je podle něj ze strany ČSSD slib nějakého řešení. Předseda ČSSD Jan Hamáček věc nechtěl komentovat.

Babiš dnes páteční odklad řešení sporu o nominaci Pocheho až po říjnových volbách označil za nešťastný, nicméně to je podle něj od ČSSD slib řešení. Hamáček jen zopakoval, že řešení sporu oznámí ve druhé půlce října, do té doby bude jednat, a to i s premiérem.

Europoslanec Poche, jehož odmítl jmenovat prezident Miloš Zeman, nyní působí v Černínském paláci jako politický tajemník. Ministerstvo prozatímně vede právě předseda ČSSD a ministr vnitra Hamáček. „Působení pana Pocheho je velice negativní, je jasné, že on nebude ministrem,“ uvedl Babiš s tím, že je nepřijatelné, aby se Poche někdy na ministerstvu choval, jako by ministrem byl.

Podle Pocheho by Babiš měl ctít koaliční smlouvu. Poche řekl, že cítí velkou podporu ze sociální demokracie. „Je to pouze pokračování toho tlaku, který na mne vytváří Andrej Babiš, Vojtěch Filip nebo okolí pana prezidenta. Může to také souviset s některými odlišnými pohledy na personální politiku ministerstva, kdy se mi zdá, že pan Babiš chce vytvořit tlak, aby tam působili někteří vysloužilí politici ANO,“ řekl Poche. Uvedl, že od Babiše nezaznamenal osobně žádnou výtku, ačkoli se potkali během nedávné porady s velvyslanci.

„Čekám, že přijdou (sociální demokraté) s novinkami,“ uvedl Babiš v televizi s tím, že má už dlouho pocit že ČSSD navrhne do ministerského křesla někoho jiného, je ale otázka, kdy tak učiní. Nový ministr by se podle Babiše měl ztotožnit s jeho pohledem na zahraniční politiku, což u Pocheho nevnímá.

Zásadním problémem podle Babiše situace na ministerstvu ale není, už vzhledem k tomu, že se zahraniční politice věnuje sám. Od nového ministra bude chtít, aby se věnoval zejména ekonomické diplomacii.

Hamáček v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že chce spor o nominaci Pocheho řešit až po komunálních a senátních volbách, které budou 5. a 6. října. Téma by podle něj mohlo poškodit kampaň ČSSD, která má být pozitivní. Řešení by podle Hamáčka mělo být jasné ve druhé polovině října. Poche předpokládá, že se v budoucnu ministrem zahraničí stane.

Zeman v polovině července řekl, že považuje otázku obsazení ministerstva zahraničí za uzavřenou. Jak dlouho bude Hamáček současně řídit dva resorty, ponechává čistě na něm.

