Půjčte si stromeček, dárek vyrobte a zabalte do trička. Pět tipů na šetrnější Vánoce

Živý stromeček? Zkuste ten z půjčovny

Plastové náhrady stromečků je téměř nemožné recyklovat, a při jejich výrobě i transportu dochází k obrovské zátěži životního prostředí. Nejlepší ekologickou variantou je v tomto případě malý vánoční stromeček v květináči. Nemáte čas na jeho následné přesazování a údržbu? Využijte půjčovny vánočních stromků. Objednáte si ten nejlepší pro vás, pronajímatelé vám ho v daný den dovezou, a po skončení všeho veselí stromeček zase odvezou, zasadí, a příští rok udělá radost někomu dalšímu.

Balicí papír, kam se člověk podívá

Prvním krokem, jak tuhle katastrofu zmírnit, je použít recyklovaný papír a rozbalovat ho tak, aby byl znovu použitelný. Zbytek je třeba správně zrecyklovat. Zkuste také zredukovat množství zbytečných doplňků, jako jsou stužky nebo jmenovky a nahraďte je přírodními dekoracemi z lesa. Ideální je samozřejmě použit alternativní obal. Budou se vám hodit staré noviny, sklenice, látkové pytlíky nebo plechové dózy. Anebo můžete být ještě větší koumák a zabalit dárek do šátku, plátěné tašky či trička.

Čokoláda nebo víno? Darujte raději brčko nebo plátěnku

Zkuste být vnímavější k tomu, o čem vaši drazí často mluví. Jeden promyšlený dárek zcela postačí. Své blízké můžete také motivovat, aby byli sami příští rok ohleduplnější k životnímu prostředí. Stačí darovat skleněnou nebo nerezovou láhev na vodu, termohrníček na kávu s sebou, skleněné nebo nerezové brčko či plátěnou tašku na nákupy.

Home-made neboli vlastní výroba

Víte, že vlastnoruční výroba napomáhá vaší kreativitě a dodává pocit zadostiučinění? Je to také skvělá činnost pro děti v rámci zdravého rozvoje. Učí to například ty nejmenší v Mateřské škole Mateřídouška ve Frýdku-Místku. „Tvoříme z recyklovatelného materiálu, z pet lahví, z kartonu, kelímků a mnohého dalšího. V prosinci jsme takto vyrobili Mikuláše, čerta a anděla,“ říká ředitelka MŠ Šárka Čerňáková. Do svých činností se školka snaží zapojit i rodiče. „Rodiče našich žáčků se setkávají pravidelně na takzvaných dílnách, kde tvoří z různých přírodních materiálů,“ uvedla Šárka Čerňáková, která školku reprezentovala v kategorii Mládež v soutěži E.ON Energy Globe.

Nakupování s rozumem

Vánoce jsou také svátky jídla. Jedním z problémů je fakt, že většina supermarketů používá velké množství přebytečných obalů. Zkuste pro změnu zavítat do bezobalového obchodu. Platí zde heslo, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Tento koncept podporuje také MIWA. Tato česká společnost přišla s technologickou inovací vyřazující jednorázové obaly z celého procesu od výrobce přes prodávajícího až po zákazníky. Se svým nápadem vyhrála jednu z kategorií soutěže E.ON Energy Globe. „Na Vánoce se hodně peče, vaří a smaží, při čemž vzniká hromada obalů z použitých ingrediencí,“ říká Tereza Dohnalová, manažerka MIWA. Obchody této společnosti mají zboží uskladněné v kapslích, ze kterých je zákazník dostává buď do vlastního, vratného, nebo eco-friendly obalu.

