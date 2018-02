Do důchodu ve čtyřiceti: jak na to a kolik budete potřebovat peněz?

Nepracovat po dosažení věku 40 let je možná snem mnoha z nás. Člověk se může věnovat svým koníčkům, cestování či rodině. Většina lidí si myslí, že k tomuto cíli vede štěstí a náhoda. Například výhra v loterii, nečekané dědictví nebo se narodit rodičům, kteří mají tak vysoké příjmy, že nemusíte nikdy pracovat.

Pokud se na to ale podíváme v teoretickém modelovém příkladu, naspořit si na předčasný důchod nemusí být úplně nereálné. Na internetu můžete najít řadu kalkulaček, které vám spočítají, kolik si musíte každý rok uspořit ze svých příjmů, abyste po dosažení 40 let nemuseli chodit každý den do práce.

Nízké náklady na život

Nezáleží ani tolik na tom, kolik vyděláváte, ale kolik dokážete ze svých příjmů uspořit. A také na tom, jak vysoké, respektive nízké, jsou vaše životní náklady. Čím nižší jsou, tím máte větší šanci, že si na ně naspoříte za několik let tvrdou prací.

Jako příklad můžeme vzít čistý příjem ve výši dvou tisíc dolarů (40 600 korun) čistého měsíčně. Ročně by to znamenalo výdělek 24 tisíc dolarů. Pokud si dokážete dát bokem každý měsíc ekvivalent tisíce dolarů, váš poměr úspor k příjmům bude 50 procent. S druhou polovinou musíte umět vyžít. Což je také cílová suma, kterou chcete mít měsíčně k dipozici, až přestanete pracovat.

V takovém případě budete mít naspořeno dost na to, abyste přestali pracovat za 16,6 roku. Vyplývá to z propočtů kalkulačky na serveru Networthify.com.

Je potřeba zdůraznit, že se jedná o teoretický příklad, jenž počítá s tím, že uspořené prostředky budete investovat tak, že ročně budou generovat výnos ve výši 5 procent. Na konci desátého roku budete mít příjem z investic 7 081 dolarů za rok, na konci 14. roku 11 193 dolarů, tedy 93 procent z vašich ročních nákladů.

Po necelých 17 letech můžete být finančně nezávislí, slibuje kalkulačka. Na konci tohoto období můžete mít na investičním účtu 317 835 dolarů (6,45 milionu korun). Je nutno dodat, že kalkulačka nepočítá s poplatky na vedení investic a také s inflací. Slouží pouze jako hrubý propočet, jak se dopracovat k finanční nezávislosti. Pokud byste začali ve 23 letech s tímto finančním plánem, po čtyřicítce si můžete užívat života rentiéra.

Časopis Entrepreneur přináší dalších pár tipů, jak se k finanční nezávislosti do 40. narozenin dopracovat. Zejména to je schopnost umět si peníze odkládat bokem.

„Pokud utratíte 100 procent svých příjmů, nikdy nebudete připraveni do důchodu odejít,“ tvrdí Peter Adeney, jenž píše blog MrMoneyMustache o finanční nezávislosti. Naopak pokud umíte žít s nulovými náklady (někdo je za vás platí), můžete přestat pracovat okamžitě, dodal s jistou nadsázkou. Maximalizace míry úspor k příjmům samozřejmě umožní přestat pracovat co nejdříve.

Minimalizace výdajů pak znamená, že dokážete být šťastní i bez toho, abyste například museli chodit každý týden do restaurace a baru, kupovali se nové věci. Člověk může dělat věci, které jsou mu příjemné a nestojí téměř nic, například chodit na výlety nebo běhat.

Další radou je začít s dlouhodobými investicemi co nejdříve, ideálně mezi dvacátým a třicátým rokem. Je také třeba zvolit fond, který má nízké poplatky, radí Nate Tsang ze serveru InvestmentZen.com, který srovnává různé finanční produkty.

I když být finančně nezávislý do svých 40 let není snadným úkolem, není to nic nemožného. Je ale třeba uzpůsobit tomu životní styl, napsal Entrepreneur. Dokládá to také tím, že ve Spojených státech přibývá lidí, kteří se hnutím „předčasného odchodu do důchodu“ inspirovali.

