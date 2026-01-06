Z diktátora „módním influencerem“. Fotka zatčeného Madura vyvolala enormní zájem o jeho teplákovou soupravu Nike Tech

Zatčení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura americkými ozbrojenými složkami je bezpochyby tou nejzásadnější událostí nového roku. Jako taková má dle odborníků potenciál ovlivnit nejen dění v samotné Venezuele, ale i politickou situaci ve Spojených státech, stejně jako globální ceny ropy a vzácných kovů.
Mnoho lidí ovšem na celé operaci zaujala jedna na první pohled poměrně nepodstatná věc, a sice diktátorovo oblečení. Na první zveřejněné fotografii ze zajetí měl na sobě venezuelský prezident teplákovou soupravu značky Nike Tech, o níž se okamžitě začalo na internetu hojně diskutovat. Z Madura se tak poměrně překvapivě stal jakýsi módní influencer, což podle Business Insideru dokazuje enormní nárůst zájmu o Nike Tech napříč mnoha různými platformami.
Zatčený Maduro jako halloweenský kostým
Online konverzace o Nike Tech dramaticky vzrostly například na sociální síti X. Podle údajů společnosti PeakMetrics byla tato značka mezi 3. a 5. lednem zmíněna ve více než pěti tisících příspěvcích denně, což představuje masivní nárůst oproti průměrným 325 příspěvkům v období od 1. listopadu do 31. prosince 2025.
Uživatelé sociálních sítí často zveřejňovali třeba upravené verze původní fotografie generované umělou inteligencí, potažmo si dělali legraci z Madurova celkového vzhledu. Někteří z nich žertovali, že se jedná o velmi originální kampaň firmy Nike, jiní zase uváděli, že tepláková souprava bude pro letošek perfektním halloweenským kostýmem.
Růst popularity oblečení Nike Tech po Madurově zatčení potvrzují rovněž údaje společnosti Google. Počet vyhledávání výrazu „Nike Tech“ od 3. ledna prudce vzrostl, a to nejen ve Spojených státech, nýbrž i v mnoha evropských zemích, či dokonce doma ve Venezuele.
Nike se zatím nevyjádřil
Z velké vlny zájmu o Madurovo oblečení může bezpochyby těžit především samotný Nike. Dokazuje to například skutečnost, že fleecová bunda na zip Nike Tech, ve které byl Maduro vyfocen, je na amerických webových stránkách firmy aktuálně vyprodaná hned v několika velikostech. Pro společnost se tak technicky vzato jednalo o perfektní, byť neplánovanou reklamu, za niž nemusela utratit jediný cent.
Zisky známého oděvního giganta navíc porostou i díky tomu, že Madurovo oblečení není úplně levné. Celá souprava stojí ve Spojených státech 260 dolarů (asi 5 400 korun), přičemž jen samotná bunda vyjde potenciální kupce na 140 dolarů (zhruba 2 900 korun).
Jak dlouho vydrží zájem veřejnosti o oblečení Nike Tech, je samozřejmě těžké odhadnout. Záležet bude pravděpodobně i na tom, jak rychle společnost naskladní nové kusy žádané soupravy. Vedení firmy se ke kauze zatím nevyjádřilo, celá situace každopádně názorně ukazuje, že získat pozornost celého světa je v dnešní době internetu a sociálních sítí mnohdy až neuvěřitelně snadné.