USA provedly letecké údery ve Venezuele a podle Trumpa zajaly vůdce Madura. Jak zareaguje trh s ropou?

Spojené státy v noci na sobotu provedly několik rozsáhlých leteckých útoků na Venezuelu, během nichž měl být údajně spolu se svou manželkou zajat i tamní vůdce Nicolás Maduro. Na své sociální síti Truth Social to napsal sám americký prezident Donald Trump.
Tisková konference, během níž má Bílý dům prozradit další detaily k nočnímu vojenskému zásahu, který cílil i na místa v metropoli Caracasu, je naplánována na 17 hodin SEČ. Dle informací serveru CBS News akci provedli členové amerických speciálních jednotek Delta Force.
Jak připomíná hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, Venezuela je zemí s největšími prověřenými zásobami ropy na světě. Příjmy z jejího prodeje, mezinárodním sankcím navzdory, představují přibližně 95 procent veškerých státních příjmů.
„Největším odběratelem venezuelské ropy je Čína, jejíž čtyři společnosti zaangažované v obchodu s venezuelskou ropou již Trumpova administrativa také sankcionuje. Vůči Venezuele samotné Spojené státy uplatňují sankce už sedm let,“ podotýká Kovanda a pokračuje: „Kvůli tak dlouhému trvání sankcí je málo pravděpodobné, že by nynější eskalace napětí ve Venezuele a údery na její metropoli vedly k výraznějšímu nárůstu světových cen ropy.“
V pátek večer se severomořská ropa Brent podle serveru Trading Economics obchodovala za cenu 60,75 dolaru (1 252 korun) za barel a držela se tak nadále poblíž svých pětiletých minim. Americká lehká ropa WTI uzavřela na ceně 57,32 dolaru (1 181 korun) za barel.
Americké útoky pokračují již několikátým týdnem. Až donedávna se však omezovaly především na lodě, které podle Bílého domu pašovaly do USA drogy. Již dříve tento týden se spekulovalo o tom, že Spojené státy vůbec poprvé zaútočily i na infrastrukturu nacházející se přímo na území Venezuely. Washington své kroky obhajuje právě snahou boje proti pašerákům a drogovým kartelům, které mají být údajně financovány Madurovým režimem.