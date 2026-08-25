Zpátky do školy: Vodovky lze koupit za stejnou cenu jako před čtyřmi lety, obaly na sešity zdražily o 80 procent

U žáků základních škol se podle analýzy českého fintechu Skip Pay tyto výdaje pohybují mezi pěti až patnácti tisíci korunami, u středoškoláků pak v rozmezí deseti až čtyřiceti tisíc – zvlášť pokud rodina pořizuje i nový notebook. Záleží ovšem na konkrétním typu vzdělávací instituce: zatímco studenti gymnázia se často vejdou do spodní hranice, odborné školy mohou vyžadovat kromě počítače i další specializované pomůcky nebo pracovní oděvy. Nejvyšší částky jsou přitom dle zmíněné společnosti spíše modelovým scénářem, kdy domácnost pořizuje většinu věcí nově.
Samotné školní pomůcky pak tvoří jen část těchto výdajů. Například kompletní výbava pro prvňáčka letos vyjde podle dat Alzy v průměru na zhruba šest tisíc korun, tedy asi o dvě stovky levněji než před rokem. Při využití zvýhodněných setů, větších balení a sezonních slev se lze dostat přibližně na pět tisíc. I v tomto případě nicméně platí, že kolik rodiče nakonec skutečně utratí, záleží nejen na požadavcích samotné školy, nýbrž i na tom, co už dítě má a zda rodina volí základní, nebo dražší značkové vybavení.
Kolik ročně utratíte za školní výbavu?
„Dobrou zprávou letos je, že základní školní výbava jako celek nepřináší žádný výrazný cenový skok. U jednotlivých položek se ceny mění oběma směry a díky akčním nabídkám mohou rodiče při troše plánování celkové výdaje držet pod kontrolou,“ uvádí pro Euro.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza s tím, že rodiče můžou navíc podle analýzy České distribuční při nákupu základní výbavy zásluhou slevových akcí ušetřit až třetinu výdajů, zatímco vloni to bylo jen 25 procent.
Ceny se mění oběma směry
Letošní vývoj cen jednotlivých školních potřeb je poměrně rozkolísaný, neboť zatímco některé položky jsou levnější než před rokem, jiné naopak mírně zdražily. Průměrná cena fixů se na zmíněné Alze meziročně snížila o 13 procent na 123 korun, kreslicí čtvrtky zlevnily takřka o pětinu na 99 korun, kdežto v případě sešitů, které aktuálně vyjdou na 26 korun za kus, je cenový pokles čtyřprocentní. O 1,5 procenta zlevnily také pastelky, jejichž průměrná cena je nyní 166 korun, a výrazně méně stojí též pláštěnky.
Na druhé straně zdražily položky, které rodiče nekupují každý rok. Průměrná cena školních batohů a penálů vzrostla o dvě, respektive pět procent. A ačkoliv právě batoh bývá jednou z nejdražších součástí výbavy, šetřit zrovna na něm se nevyplácí. „V tomto případě je důležitý kvalitní zádový systém, správně tvarované popruhy, pevná konstrukce a odolné zipy. Vyšší cena přitom sama o sobě kvalitu nezaručuje,“ připomíná mluvčí Alzy Eliška Čeřovská, podle níž mohou vhodnou úsporu představovat starší kolekce, které zpravidla bývají levnější než nové, ale nabízejí srovnatelnou kvalitu.
Podobný obrázek ukazují i data Tesca, jež u klíčových potřeb drží ceny na loňské úrovni, přičemž některé položky jsou dokonce levnější. Třetina zákazníků nakoupí v tomto období šest a více školních potřeb, mezi tradičně nejžádanější věci patří temperové barvy a gumovací pera. Při výběru školních pomůcek se lidé dlouhodobě spoléhají na osvědčené značky, s nimiž mají zkušenost. K nejprodávanějším patří produkty od Koh-I-Nooru, Centropenu, Stabila a Pilotu, letošní novinkou je řada značky Lego, která si pro školáky připravila mimo jiné stylové krabičky na jídlo, penály či psací potřeby připomínající světelný meč.
Co nabízí pohled zpět?
Nutno podotknout, že vývoj cen se může výrazně lišit podle prodejce i konkrétních produktů. Například Košík.cz letos u celé kategorie školních potřeb eviduje meziroční růst v řádu nižších desítek procent. „Hlavním důvodem je globální růst cen celulózy, která je klíčovou surovinou při výrobě papíru. To se promítá i do cen konkrétních položek, třeba u sešitů a výtvarných potřeb dosahuje meziroční nárůst 15 procent,“ vysvětluje obchodní ředitel online supermarketu Jan Navrátil.
Zajímavější obrázek ovšem nabízí pohled o několik let zpět. Přestože letošní meziroční srovnání ukazuje u části školních potřeb cenový pokles, některé položky jsou proti roku 2022 výrazně dražší. Například průměrná cena batohu na Alze tehdy činila 1 039 korun, letos je zhruba o 29 procent vyšší. Aktovka pro prvňáčka vyšla před čtyřmi lety v průměru za 1 191 korun, což je bezmála o čtvrtinu méně než dnes. U školního setu se cena zvýšila o 22 procent.
Ještě výraznější změna je vidět v případě obalů na sešity. Zatímco v roce 2022 stál jeden v průměru dvacet jedna korun, letos je to korun osmatřicet – došlo tedy k navýšení o více než 80 procent. Také samotné sešity jsou podle dat Alzy dražší než před čtyřmi lety: z průměrných 23 korun se jejich cena dostala na 28 až 29 korun, což představuje zhruba 17procentní růst. Naopak některé výtvarné potřeby se prakticky nezměnily. Vodovky stály v roce 2022 v průměru necelých 76 korun, letos je jejich průměrná cena 75,71 koruny. Štětce zdražily v průměru jen o korunu na nynějších 67 korun.
Zdražování za poslední čtyři roky potvrzují i data ČSÚ, která má redakce k dispozici. Podle nich si například za pastelky zákazníci připlatí jen mírně – jejich cena vzrostla z dřívějších šestašedesáti korun na nynější šedesát devět. Penály oproti tomu zdražily přibližně o 15 procent na současných 310,50 koruny, zatímco cena družiny vzrostla dokonce o výrazných 120 korun na aktuálních 295 korun.
Na tomto místě se každopádně sluší podotknout, že v kontextu posledních čtyř let se ceny naprosté většiny školních potřeb zvýšily méně než v rámci celé ekonomiky. Cenová hladina totiž i vinou vysoké inflace z let 2022 a 2023 vzrostla zhruba o třetinu.
Lidé nákupy rozkládají
Kromě cen se mění i chování rodičů. Oproti době před dvěma až třemi lety začínají podle Alzy školní výbavu nakupovat dříve – cílem je rozložit výdaje do více měsíců a zároveň předejít tomu, že se cenově nejvýhodnější položky před návratem do škol vyprodají. Vedení internetového giganta se jim snaží vyházet vstříc, a tak slevové akce na výbavu školáků nabízí už od července. „Během akce Back to School plánujeme u vybraných položek slevy až 20 procent, přičemž slevy na školní produkty přibývají každý den,“ dodává Čeřovská.
Jiné zkušenosti hlásí z Košíku, kde nejvyšší vlna zájmu o školní sortiment převládá poslední týden v srpnu a na samém začátku září. „Vůbec největší vrchol jsme v loňském roce zaznamenali během prvního zářijového týdne. Z toho je patrné, že Češi na školní nákupy tolik nespěchají – ať už z toho důvodu, že si chtějí užít léto až do konce, nebo čekají na přesnější instrukce od učitelů v prvních dnech vzdělávání,“ prozrazuje naší redakci Navrátil.
Mezi nejprodávanější kategorie nyní patří psací potřeby, papíry, bloky, sešity a výtvarné a rýsovací potřeby, přičemž „tahákem“ jsou školní potřeby s motivy oblíbených postaviček. Letos jde hlavně o Minecraft, pokémony, Stitch nebo Hello Kitty. Výběr navíc ovlivňují i děti samotné – podle průzkumu Allegra při něm mají v 30 procentech případů poslední slovo právě ony.
Prodej z druhé ruky pomůže účet snížit
Jednou z cest, jak náklady na začátek školního roku snížit, je využít věci, které už domácnost nepotřebuje. Typickým příkladem jsou učebnice. Právě na konci srpna je vhodná doba k jejich prodeji – lze je nabídnout na školní burze, v antikvariátu nebo prostřednictvím facebookových skupin.
Přímý prodej sice může přinést vyšší částku, studenti nebo jejich rodiče ale musí sami vytvořit nabídku, komunikovat se zájemci, řešit platbu a předání. Jednodušší variantou tak jsou online platformy, jako je Knihobot. Ten zajistí ocenění, nabídku, komunikaci se zákazníkem i odeslání.
Podle jeho dat se běžné učebnice v dobrém stavu prodávají za zhruba 80 až 150 korun, atlas může vyjít o další stovku dráž, zatímco žádanější tituly se prodávají řádově i za několik set korun. Tedy jinými slovy, za celou sadu může rodina získat i více než tisícovku. Až do konce srpna navíc Knihobot vyplácí prodávajícím sto procent výsledné prodejní ceny učebnic, kdežto za běžných podmínek je to procent šedesát, a to navíc po odečtení devětadvaceti korun z původní částky.