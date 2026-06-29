Expanze se vyplatila. Knižní secondhand Knihobot už má většinu tržeb ze zahraničí, v Německu vyrostl o 160 procent

Společnost Knihobot se za sedm let své existence pevně usadila na českém knižním trhu. Dokládá to i fakt, že segment knih „z druhé ruky“ se nově objevil ve výroční zprávě Svazu českých knihkupců a nakladatelů, která odhadla jeho velikost zhruba na 7,5 procenta celého trhu, přičemž většina připadá právě na Knihobot.
Růst české firmy ale potvrzuje rovněž skutečnost, že Knihobot loni poslal do oběhu přes 4,8 milionu knih, což je o 37 procent více než v roce 2024. Celkové tržby společnosti pak v loňském roce přesáhly 863 milionů korun, přičemž letos by secondhand rád překonal miliardu korun. K tomu by měla přispět třeba spolupráce s Alzou a Rohlíkem, která se bude rozšiřovat jak v Česku, tak i v zahraničí.
Kupujete si knihy z druhé ruky?
„Jen za první dva měsíce spolupráce využilo Alzabox tři tisíce našich zákazníků. Obecně máme na tuto službu velmi pozitivní ohlasy, což nás těší. Sám ji hodně využívám a těší mě, že jsme se tím už přiblížili naší původní myšlence, aby posílání knih bylo stejně snadné jako třeba vracení lahváčů,“ řekl Dominik Gazdoš, zakladatel a šéf Knihobotu.
Chystá se expanze do Polska
Pro Knihobot, respektive jeho značku Bookbot, jsou stále důležitější i zahraniční trhy. Firma už aktuálně působí v Rakousku, Itálii, Belgii, Nizozemsku, Francii, Španělsku, na Slovensku a v Německu, kde loni vyrostla dokonce o 160 procent. Kromě těchto osmi zemí ale společnost posílá knihy do celého světa, a to včetně Ameriky nebo Japonska.
Významného milníku letos Knihobot dosáhl třeba na Slovensku, kde firma otevřela první kamennou pobočku v Bratislavě. „Slovenský a český knižní trh jsou velmi propojeny – Slováci totiž běžně čtou i v češtině. A protože už zde působíme několik let, rozhodli jsme se zákazníky potěšit kamennou prodejnou. Na slovenském trhu jsme jedním ze dvou hlavních hráčů, co se týče prodejů knih z druhé ruky, a tímto krokem svou pozici chceme ještě posílit,“ popsala Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu.
S pokračováním zahraniční expanze navíc česká společnost počítá i v nejbližších měsících. „Letos plánujeme vstoupit na polský trh, kde vidíme značný potenciál. Je to totiž velká země s dostatkem čtenářů, a navíc je v podstatě hned za rohem,“ doplnil pro Euro.cz Gazdoš.
S růstem pomohl i nový sklad
I díky vstupu na zahraniční trhy Knihobotu loni vzrostl rovněž počet zákazníků, a to o více než 600 tisíc na zhruba dva miliony lidí. Firma si přitom kvůli tomu musela najít kapacitnější prostory, takže v pražské Hostivaři otevřela větší a moderní sklad o rozloze deseti tisíc metrů čtverečních, kam přesunula celý svůj dosavadní sklad a provoz z Vysočan. Na původní adrese ale prozatím zůstávají některé kanceláře a také prodejna.
„Nový sklad nyní pojme až 2,5 milionu a do budoucna až 12,5 milionu knih, ale především má podmínky pro to, abychom zde postupně zavedli řadu automatizovaných procesů. Aktuálně sem totiž putují knihy ze všech zemí, kde působíme, což vyžaduje opravdu propracovaný systém,“ uzavřel Gazdoš.