Průměrná výbava prvňáka vyjde na vyšší tisíce korun. Kromě batohu a sešitů nosí do školy i chytré hodinky nebo smartphone

Pro mnoho obchodníků znamenají letní měsíce okurkovou sezónu, během níž je o zákazníky spíše nouze. V papírnictvích – ať už těch online či kamenných –, stejně jako u některých prodejců elektroniky je tomu ovšem minimálně v druhé půlce srpna (a také na začátku září) zcela naopak. Jak totiž ukazují data společnosti Allegro.cz, právě v tuto roční dobu až polovina Čechů řeší tradiční problém, kterým pochopitelně není nic jiného než včasný nákup školních potřeb pro své děti. Kromě ceny se přitom rodiče čím dál častěji zaměřují i na kvalitu, což se projevuje jak při shánění batohů, tak například chytrých hodinek nebo školních notebooků.
Oslovení prodejci potvrzují, že ceny oproti loňsku vzrostly jen mírně. Někteří z nich potvrzují větší zájem o produkty střední a vyšší kategorie na úkor těch nejlevnějších, zároveň ale podotýkají, že se i nadále řada lidí snaží ušetřit nákupem v akci nebo na internetových tržištích, kde bývá školní výbava i elektronika levnější.
Základem je kvalitní a designový batoh
Klasické školní tašky jsou ve většině případů minulostí. Rodiče prvňáků i starších školáků dnes běžně nakupují batohy s ohledem na ergonomii, bezpečnost a dlouhou životnost. Samotné děti pak zajímá hlavně vzhled, který často chtějí sladit i s penálem.
„Rodiče u batohů hledají vyvážený poměr ceny a kvality. U mladších dětí hraje velkou roli ergonomie, polstrovaná záda, členění vnitřního prostoru a reflexní prvky. U teenagerů je naopak důležitější značka,“ komentuje za Allegro Monika Brichtová.
Cenové rozpětí je poměrně široké, stejně jako výběr motivů. Jen dříve oblíbená zvířátka nebo auta postupně ustupují populárním postavám ze seriálů a počítačových her, jako je Tlapková patrola, Wednesday či Minecraft. Ani u mladších žáků ale nejsou výjimkou jednobarevné batohy a penály, zatímco u vyšších ročníků pak jednoznačně převládají.
Kolik každý rok utrácíte za nákup školních potřeb?
„U prvňáčků tvoří největší část rozpočtu kvalitní batoh. Letos začínáme na 399 korunách, ale ceny se mohou vyšplhat až k 2 990 Kč, záleží na značce a provedení. Rodiče často volí i designově sladěný penál, což nákup prodraží, ale zbytek pomůcek má spíše spotřební charakter,“ míní PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.
„Tento rok velmi zřetelně převládá i u menších dětí zájem o tmavé neutrální bezobrázkové motivy. Doba, kdy jsme u prvního stupně pohodlně uspěli s roztomilými zvířátky, je tu tam. A dokonce i mnoho prvňáčků chodí do školy spíš s batohem než s klasickou školní aktovkou. To ale jako odborník nepokládám za vhodné,” doplňuje pro Euro.cz Jiří Kajzner ze společnosti VersaCo, která provozuje síť papírnictví McPen.
Ceny psacích potřeb se drží na loňské úrovni
Pera, tužky a sešity aktuálním trendům příliš nepodléhají a také jejich ceny jsou už několik let stejné. Zpravidla se ale vyplatí nakoupit celé sady, což se týká například gumovacích per s náplněmi nebo pravítek a úhloměrů. Díky tomu může vyjít „zlatá střední cesta” podobně jako nejlevnější produkty kupované po jednom kuse.
„Vyšší ceny způsobené indexací nájmů o inflaci a energetickou krizí jsme museli promítnout zejména v letech 2022 a částečně 2023. Nyní je situace poměrně stabilizovaná,” vysvětluje Kajzner, který v tomto segmentu vnímá největší změnu v dovozu gumovatelných per, tedy takzvaném přepisovatelném psaní.
Do lavice s novou elektronikou
Elektroniku pořizují rodiče dětem do školy ve většině případů. A zdaleka přitom nejde jen o zmíněné počítače a kalkulačky. Prvňáci běžně nosí chytré hodinky, které jim slouží nejen pro účely vzdělávání a zábavy.
„Rodiče chytré hodinky oceňují pro možnost jednoduché komunikace a sledování polohy dítěte bez nutnosti pořizovat mu telefon,“ uvádí Petra Psotková ze společnosti Datart s tím, že prodeje těchto zařízení jsou dlouhodobě stabilní a jejich průměrná cena postupně roste, což naznačuje zvýšený zájem o modely s vyšší odolností a širší škálou funkcí.
Větší důraz na kvalitu a výkon je vidět také u prodeje notebooků, které běžně využívají hlavně starší školáci. Jejich průměrná cena za poslední rok mírně vzrostla a například na Datartu se pohybuje kolem 22 tisíc korun. To je asi o osm procent více než loni. „Nabídka se přizpůsobuje všem věkovým kategoriím, od základních modelů až po výkonné stroje pro středoškoláky a vysokoškoláky, kteří často čekají na akční nabídky, aby získali zařízení vhodná pro multitasking či specializovaný software,“ uzavírá Psotková.