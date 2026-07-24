Spekulace s Pokémon kartami se utrhly ze řetězu. Experti ale varují, že honba za rychlým ziskem může skončit tvrdým pádem

Zájem o Pokémon karty v covidových a postcovidových letech prudce vzrostl a spolu s ním i ceny některých vzácných kusů. Jednotlivé kartičky se prodávají za desetitisíce až statisíce korun, nejvzácnější kusy i za miliony dolarů. Nové edice mizí z obchodů během několika minut a jejich uvedení na trh často provází podobná nákupní horečka jako u limitovaných tenisek či luxusních hodinek. Popularitu fenoménu navíc přiživují sociální sítě a videa s otevíráním balíčků, která u části lidí vytvářejí představu snadného zisku.
Investujete do sběratelských Pokémon karet?
Tento trend je patrný i na českém trhu. Podle dat Allegra z letošního března vzrostly prodeje populárních kartiček meziročně o více než polovinu a průměrná hodnota nákupu téměř o 110 procent, zatímco Aukro za posledních pět let zvýšilo obrat v této kategorii zhruba čtyřicetinásobně. Z původně sběratelské vášně se tak stal trh, na kterém vedle fanoušků hledajících především radost a potěšení působí i lidé motivovaní vidinou zhodnocení.
Vítejte v kasinu!
Je to právě touha po rychlém výdělku, díky níž dnes držitelů Pokémon karet rapidně přibývá. A právě tady rovněž podle šéfa investic Broker Trustu Filipa Stropka začíná z jednoho prostého důvodu problém.
„Balíček ukrývá deset karet. Většina z nich má pro nehráče mizivou hodnotu, ale také je zde šance, že vytáhnete sběratelsky vzácnou kartu, kterou obratem prodáte třeba za deset tisíc korun. A u starších edic klidně o řád víc. Napětí. Dopamin. Tentokrát to určitě vyjde… Vítejte v kasinu! Pravděpodobnost na vytažení některých karet je třeba jedna ku 1 500 balíčků. Tohle není investice, ale čistý gamble,“ varuje Stropka.
Podobnou zkušenost má z praxe též finanční konzultant Jakub Rilke, jenž se s tímto tématem běžně setkává zejména u mladých lidí, kteří se opírají o vidinu rychlého zisku. „Ten dnešní doba nabízí na každém rohu. Mohou tak nabýt dojmu, že rozlomili kód bohatství. Na schůzkách proto klientům vždy zdůrazňuji, že zásadní je sledovat dlouhodobou udržitelnost vývoje, ověřovat pravost aktiv a držet rozumnou část rezerv v likvidní podobě,“ říká odborník ze společnosti Váš Konzultant.
Nová karta ztratí během dvou měsíců až 30 procent hodnoty
V čem se experti jednoznačně shodují, je tvrzení, že hodnotu nelze měřit u všech karet stejným metrem. Zásadní rozdíl je mezi historickými edicemi s omezenou nabídkou a moderními produkty, jejichž cenu často žene nahoru především aktuální zájem a mediální pozornost.
„Vintage série typu Base Set, Jungle nebo Fossil se už chovají podobně jako numismatika či filatelie – mají omezený náklad, jasný historický význam a dlouhodobou globální poptávku. Tam už se dá mluvit o relativně stabilní alternativní investici. Naopak moderní edice, výroční sety a velká část promo karet jsou výrazně blíž spekulaci,“ uvádí pro Euro.cz odborník Aukra Pavel Krejčíř.
Současný růst cen nových produktů považuje za varovný signál i Stropek. Připomíná například boom luxusních hodinek Rolex, který nastal rovněž během pandemie covidu. Model Daytona se tehdy prodával za více než 50 tisíc dolarů, ale pak přišel pád a dnes stojí přibližně polovinu. Takové cykly přitom nejsou na alternativních trzích ničím výjimečným, podobně dopadly i některé vyloženě sportovní karty, jež byly kdysi považovány za „jistou investici“.
Dalším argumentem je i rostoucí nabídka. Jen mezi dubnem 2024 a březnem 2025 vytiskla Pokémon Company zhruba 10,2 miliardy karet, nicméně celková produkce už přesáhla 85 miliard kusů. Již to tedy na první pohled zpochybňuje představu, že současné produkty budou automaticky dlouhodobě vzácné. Ostatně také platí, že nová karta ztrácí zpravidla 20 až 30 procent hodnoty už během dvou měsíců od vydání, zatímco ty oceňované, dlouhodobě žádané a pečlivě vybrané v top stavu se naopak o 15 až 25 procent ročně zhodnocují.
Jen jako doplněk portfolia
Všichni oslovení odborníci zdůrazňují, že Pokémon karty by rozhodně neměly tvořit základ investičního portfolia. „Měly by hrát jen roli doplňkové alternativní složky, typicky v jednotkách procent, nikdy ne v základu majetku,“ konstatuje Krejčíř a dodává, že smysl dávají až ve chvíli, kdy má investor klasické portfolio již vybudované a disponuje finanční rezervou. Pak může část prostředků věnovat specifickému sběratelskému segmentu. Podobně vidí situaci i šéf Portu Gallery Martin Jaroš. „Pro většinu investorů by hlavní část majetku měla zůstat v tradičních aktivech, jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti,“ doplňuje pro naši redakci.
On sám má sice v alternativních investicích zhruba pětinu vlastního portfolia, je to však dáno jeho profesní zkušeností a dlouhodobým sledováním trhu. Začínajícím investorům takto vysoký podíl nedoporučuje.
Hype, padělky i nízká likvidita
Podle expertů se na trhu v posledních letech v souvislosti se zmíněným boomem rozmohl jeden nechvalně známý nešvar: drobní investoři často podceňují rizika, která se sběratelskými předměty souvisejí. „Tím nejvíce podceňovaným je iluze, že ‚všechno roste‘. U podobných alternativních investic je likvidita omezená a načasování prodeje zásadní – cena z internetu neznamená, že kartu prodám rychle a za ty samé peníze,“ objasňuje Krejčíř, který kromě omezené likvidity připomíná i náklady na grading, poštovné, pojištění nebo čas potřebný ke studiu trhu. Za rizikové považuje bezhlavé nakupování výročních či promo produktů bez znalosti jejich skutečné hodnoty.
Právě detailní znalost trhu rozhoduje o tom, zda si předmět hodnotu udrží, či nikoliv, tvrdí Jaroš: „U sběratelských předmětů je to často o detailech – o stavu, originalitě, provenienci, vzácnosti nebo důvěryhodnosti certifikace. Tyto faktory mohou znamenat rozdíl mezi předmětem, který si hodnotu udrží, a předmětem, který bude prakticky neprodejný.“
Podle Stropka se navíc současný boom stal živnou půdou pro podvodníky. Padělky, přebalené balíčky i podfuky na sociálních sítích nejsou ničím výjimečným. K tomu všemu musí investoři také počítat s náklady na bezpečné uložení či certifikaci karet. Ani on ani jeho kolegové každopádně sběratelství jako takové rozhodně nezatracují.
„Některé karty či produkty mají potenciál se v čase zhodnotit. Možná. A možná to budou jednou jen hezké barevné papírky. Proto Pokémony sbírám pro radost, ne kvůli výnosu. Investice musí být nuda. A tohle je všechno, jen ne nuda,“ uzavírá Stropek.