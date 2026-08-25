Kvíz: Dovolená za miliony. Poznáte nejluxusnější zážitky světa?

Ceny vybraných zážitků přitom často nejsou to jediné, co je od běžné dovolené odlišuje. Některé nabízejí cestování v naprostém soukromí, jiné stavějí na výjimečném servisu nebo na místech, kam se běžný turista jen tak nepodívá. Luxus se může skrývat nejen v samotném hotelu, nýbrž i cestě jako takové.
Víte, kolik stojí noc v nejdražším hotelovém pokoji světa? Poznáte leteckou společnost, jejíž první třída nabízí plně uzavíratelné soukromé apartmá, nebo vlak s vlastním lázeňským vozem? A tušíte, kde si můžete skočit z luxusní vily rovnou do oceánu? Čeká vás 12 otázek, které prověří, jak dobře se vyznáte ve světě luxusního cestování.
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