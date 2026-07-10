Bradavická škola čar a kouzel míří do Prahy. V Letňanech otevřou výstavu Harry Potter: The Exhibition

Od chvíle, kdy jedenáctiletý Harry Potter poprvé potkal Rubeuse Hagrida, klíčníka a šafáře v Bradavické škole čar a kouzel, uběhly už takřka tři dekády. Ovšem ani po tak dlouhé době nemá původní knižní sága britské spisovatelky J. K. Rowlingové nouzi o fanoušky. Ba naopak, značka se stala celosvětovým fenoménem, který i díky následným filmům dnes a denně hltají lidé od Japonska po Kalifornii.
Dobrou zprávou pro fanoušky z Česka je, že budou mít nyní možnost některé autentické kostýmy, originální rekvizity i nezapomenutelná prostředí inspirovaná zmíněnou filmovou sérií spatřit naživo. Na výstavišti PVA EXPO Praha Letňany se totiž 6. srpna otevře výstava Harry Potter: The Exhibition, jež dosud po celém světě přilákala více než čtyři miliony lidí.
Považujete se za fanouška série o Harry Potterovi?
Podle pořadatelů se návštěvníci díky moderním interaktivním technologiím stanou součástí kouzelnického dobrodružství, vyzkouší si své schopnosti ve famfrpálu, uvaří lektvar, přesadí mandragoru nebo prozkoumají všechny čtyři bradavické koleje. Kromě toho budou moci zblízka obdivovat první vydání knihy Harry Potter a Kámen mudrců, jež stála na samotném počátku kouzelnického příběhu.
Jedním z největších lákadel celé výstavy jsou ale bezpochyby zmíněné autentické kostýmy, které oblékali představitelé nejslavnějších postav filmové série. Návštěvníci se tak mohou těšit na školní hábity studentů Bradavic, elegantní oděvy profesorského sboru i charakteristické kostýmy všech hlavních hrdinů. Každý detail od výšivek kolejních znaků až po pečlivě zpracované doplňky přitom ukazuje i mimořádnou řemeslnou práci filmových kostymérů.
Nejlevnější vstupné pro dospělé v předem určeném termínu vychází na 550 korun, děti či senioři pak zaplatí o stovku méně. V nabídce je ale i VIP balíček zahrnující přednostní vstup v libovolný den, audioprůvodce, plátěnou tašku nebo plakát, který stojí 1 200 korun.