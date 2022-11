Jak se počítá nemocenská pomocí kalkulačky?

Čeká vás dlouhodobá pracovní neschopnost ze zdravotních důvodů? Tato skutečnost se zajisté dotkne vašich stálých příjmů, a určitě proto přemýšlíte, jaká bude výše nemocenské, na kterou za toto období pracovní neschopnosti máte nárok. Pokud si nevíte rady, jak tuto částku sami spočítat, výpočet nemocenské za vás provede naše

Použití kalkulačky je velice snadné. Pro výpočet nemocenské je nutné vyplnit pouze dva základní údaje, kam patří výše průměrné hrubé měsíční mzdy a celkový počet dní pracovní neschopnosti. Pak již stačí kliknout na tlačítko „Spočítat“ a zobrazí se vám výsledek. Dozvíte se nejen to, kolik je nemocenská, ale také jaký je váš neredukovaný denní vyměřovací základ.

Nemocenská kalkulačka



Výpočet nemocenské probíhá v souladu se zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů. Následně se zobrazí celková výše nemocenské, na kterou má daná osoba nárok, přičemž po rozbalení celého výsledku můžete vidět také jednotlivé redukční hranice, které se každým rokem mění.

Co je to nemocenské?

ošetřovné,

dlouhodobé ošetřovné,

otcovské,

peněžitá pomoc v mateřství,

vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Nemocenská, nebo náhrada mzdy?

Potřebujete v nejbližší době zpracovat, ale nevíte si s tímto krokem rady? Pomohou vám naše interaktivníJedná se o dávku, kterou stát vyplácí ekonomicky aktivním občanům v případě, že se vlivem nemoci nebo úrazu ocitli v dočasné pracovní neschopnosti, nemohou z toho důvodu vykonávat své běžné zaměstnání či nezávislou činnost a na nějakou dobu tak přijdou o svůj pravidelný výdělek. Účelem této dávky jePracovní neschopnost tedy představuje stav, kdy je člověk dočasně uznán neschopným k výkonu své práce ze zdravotních důvodů, o čemž může rozhodnout pouze lékař. Mezi další dávky, které stát kromě nemocenské vyplácí, se řadí:Ačkoliv se jedná o dva kompletně odlišné pojmy, spousta lidí si náhradu mzdy stále plete s nemocenskými dávkami. Pokud ovšem chcete vědět, kolik peněz během své pracovní neschopnosti obdržíte, je důležité tyto termíny důrazně rozlišovat.

Náhrada mzdy představuje finanční kompenzaci z důvodu nemoci, úrazu či nařízené karantény, na kterou mají nárok pouze zaměstnanci. Během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti ji zaměstnancům vyplácí jejich zaměstnavatel, zatímsaco osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) za toto období nárok na žádnou náhradu mzdy nevzniká.

Kdo má nárok na nemocenskou?

Jestliže nemoc, karanténa či rekonvalescence trvá déle než dva týdny,. Ten následně vyplácí nemocenské dávky po zbytek trvání pracovní neschopnosti, pokud ovšem tato neschopnost nepřesáhne dobu 380 dní. Poté nárok na nemocenskou zaniká.Zajímá vás, zda vám vzniká nárok na vyplácení nemocenské, nebo patříte k občanům, kteří na tuto dávku nárok nemají? Abyste mohli v době pracovní neschopnosti od státu pobírat peníze, je nutné splnit jednu důležitou podmínku, a to konkrétně. Tato povinnost se však pro zaměstnance a OSVČ značně liší.

Zaměstnancům účast na nemocenském pojištění vzniká ze zákona v den, kdy se stávají ekonomicky aktivními a začínají vykonávat své zaměstnání. Pojištění za ně pak měsíčně odvádí jejich zaměstnavatel. Povinná účast na nemocenském pojištění následně zaniká ve chvíli, kdy se zaměstnanci rozhodnou svůj pracovní poměr rozvázat a jejich zaměstnání tedy skončí.

Nárok na nemocenskou nemají:

nezaměstnaní,

lidé pracující na dohody (DPP, DPČ),

podnikatelé, kteří si neplatí nemocenské pojištění.

Ocitli jste se na nějakou dobu bez zaměstnání, a tím pádem i bez pojištění? Abyste v takovou chvíli nezůstali bez jakýchkoliv prostředků, ze zákona se na vás vztahujeode dne, kdy došlo k zániku nemocenského pojištění. Pokud ovšem vaše předchozí pojištění trvalo kratší dobu než těchto 7 dní, ochranná lhůta potrvá pouze tak dlouho jako dané zaměstnání.Pokud jde o osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ty si mohou nemocenské pojištění platit. Účast na tomto pojištění vzniká dnem, který uvedly v přihlášce k účasti na pojištění, nesmí to však být starší termín, než je datum podání žádosti. Aby pak OSVČ mohla nemocenské dávky pobírat, platba pojištění musí trvat alespoň tři měsíce před nemocí či nařízenou karanténou.

Sazba pojistného na nemocenské pojištění pro OSVČ činí 2,1 %. Počítá se z měsíčního základu, který si každý podnikatel určuje sám a který se pro každého liší v závislosti na jeho příjmech a výdajích. Minimální výše je však pro rok 2022 stanovena na 7000 Kč, což znamená, že minimální měsíční platba činí 147 Kč.

Nemocenská 2022 – výpočet výše nemocenské

Redukční hranice pro rok 2022:

redukční hranice – z částky do 1298 Kč počítáme 90 %, redukční hranice – z částky od 1298 Kč do 1946 Kč počítáme 60 %, redukční hranice – z částky od 1946 Kč do 3892 Kč počítáme 30 %.

do 30. dne trvání pracovní neschopnosti či nařízené karantény činí výše nemocenské 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu,

redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. do 60. dne trvání pracovní neschopnosti či nařízené karantény činí výše nemocenské 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu,

redukovaného denního vyměřovacího základu, od 61. dne trvání pracovní neschopnosti či nařízené karantény činí výše nemocenské 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Kdy se výše nemocenské snižuje?

účastí ve rvačce,

následkem opilosti, zneužití omamných prostředků či psychotropních látek,

spácháním úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Praktický příklad

redukční hranice: 1298 × 90 % = 1168,20 Kč redukční hranice: (1946 – 1298) x 60 % = 388,80 Kč redukční hranice: (2137 – 1946) x 30 % = 57,30 Kč

od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti obdržela paní Zábranská 969 Kč denně,

od 31. do 60. dne pracovní neschopnosti obdržela paní Zábranská 1065 Kč denně,

od 61. dne pracovní neschopnosti obdržela paní Zábranská 1162 Kč denně.

Jak zažádat o nemocenskou?

Může se ovšem stát také to, že u osoby samostatně výdělečně činné nelze vypočítat maximální měsíční základ (například proto, že v posledních třech letech nevykonávala nezávislou činnost). V takovém případě je tento základ stanoven na polovinu průměrné mzdy, která platí pro daný kalendářní rok. V roce 2022 jde o částku(platba pojistného odpovídá částce 409 Kč měsíčně).Pokud si chcete spočítat, kolik peněz v rámci nemocenských dávek dostanete, důležité je znát svůj. Jedná se o průměrný denní příjem za konkrétní časové období, což je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy jste se zranili, postihla vás nějaká nepříjemná choroba nebo vám lékař nařídil domácí karanténu.Příjmy za rozhodné období je potřeba sečíst a následně vydělit počtem kalendářních dnů (kromě těch vyloučených, kam se řadí například dny, kdy jste pobírali některou z dávek nemocenského pojištění). Výsledná částka představuje váš denní vyměřovací základ, který seprostřednictvím tří zákonem daných redukčních hranic.Je-li váš denní vyměřovací základ vyšší než částka 3892 Kč, při výpočtu se k němu již nepřihlíží. Dále je ovšem nutné počítat s tím, že se výše nemocenské odvíjí také od toho,. Vždy totiž záleží na tom, kolik dnů nemůžete vykonávat své běžné zaměstnání:V některých případech se vypočítaná výše denní dávky nemocenské nicméně může ještě snížit, a toTaková situace může nastat například ve chvíli, kdy si pojištěnec dočasnou pracovní neschopnost zaviní vlastním přičiněním, konkrétně:Průměrná hrubá měsíční mzda paní Markéty Zábranské činí. Z důvodu onemocnění však po nějakou dobu nemohla své zaměstnání vykonávat a pracovní neschopnost nakonec dohromady trvala. V průběhu prvních dvou týdnů tedy obdržela od svého zaměstnavatele náhradu mzdy za 10 pracovních dnů, přičemž během zbývajících 69 kalendářních dnů (83 – 14 = 69) pobírala nemocenské dávky.Redukční základ paní Zábranské činí 780 000 Kč (12 × 65 000) a denní vyměřovací základ je pak stanoven na(780 000 / 365). Vzhledem k tomu se jí budou týkat všechny tři redukční hranice. Redukce denního vyměřovacího základu je následující:Výsledná suma po sečtení tří výše vypočítaných částek činí. Tu ovšem musíte zredukovat ještě na základě toho, jak dlouho pracovní neschopnost v případě paní Zábranské trvala. Za prvních 14 dnů nejprve obdržela náhradu mzdy od zaměstnavatele, od 15. do 83. dne následně měla nárok na nemocenské dávky. Ty vypadaly takto:Za celou dobu své dočasné pracovní neschopnosti dostala paní Zábranská od státu(16 × 969 + 30 × 1065 + 23 × 1162 = 15 504 + 31 950 + 26 726 = 74 180).O vzniku dočasné pracovní neschopnosti, pokud se pak jedná o nařízenou karanténu, má tuto pravomoc hygienická stanice. Zatímco dříve bylo nutné vystavit neschopenku na papírové tiskopisy, které musel obdržet zaměstnanec, zaměstnavatel i OSSZ, od 1. ledna 2020 nahradila tento postup(eNeschopenka). Ta by měla usnadnit komunikaci mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení.

Shledá-li lékař, že člověk není schopný po nějakou dobu vykonávat svou práci, je povinen předat mu průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce a odeslat ho rovnou domů. Zaměstnanec tak již nemusí spěchat za svým zaměstnavatelem, aby mu předal potřebné dokumenty. Jedinou povinností je zaměstnavatele o pracovní neschopnosti neprodleně informovat, a to například prostřednictvím telefonu, SMS zprávy či e-mailu.

Kdo vyplácí nemocenskou?

Kdy se vyplácí nemocenská?

Kontrola na neschopence

Sami tedy o náhradu mzdy ani o nemocenskou. Podklady pro vyplacení nemocenských dávek jsou totiž součástí elektronického hlášení, které sestaví ošetřující lékař. Zde jsou také uvedeny veškeré informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a délce jejího trvání. Peníze pak většinou obdržíte stejným způsobem, jakým vám zaměstnavatel vyplácí mzdu.O placení nemocenské se staráZpůsob výplaty si přitom určuje každý pojištěnec sám. Může tedy finální částku obdržet na svůj bankovní účet, nebo prostřednictvím hotovostní výplaty. Náklady za doručení pak ovšem hradí sám.Pojištěnce většinou nejvíce zajímá, kdy chodí nemocenská, tedy v jakém momentě dojde k hotovostní výplatě nebo se jim na účtu objeví peníze, na které mají v rámci nemocenských dávek nárok. Výplata nemocenské ovšema žádný přesný termín tedy není možné určit.Podobně jako v případě ostatních dávek se nemocenská vyplácí, tedy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) obdrží veškeré podklady, které k vyplácení nemocenské potřebuje. Následně se již nemocenská posílá podobně jako výplata, vždy za daný měsíc.Pokud vám lékař vystaví neschopenku, je nutné řídit se pak i nadále jeho pokyny. Obecně to znamená, že by se člověk měl zdržovat na platné adrese, kterou lékaři uvedl. V případě, že tomu váš zdravotní stav nebrání, může lékař povolit, jejichž celkový rozsah ovšem nesmí přesáhnout 6 hodin denně. Čerpat je pak můžete každý den v rozmezí od 7 do 19 hodin.Zda člověk opravdu dodržuje lékařem stanovený režim a domluvené vycházky, může prověřit. Právě proto je nutné uvést do neschopenky místo, kde se budete zdržovat, přičemž adresa by měla být na daném místě dobře viditelná, aby vás úřad mohl jednoduše kontaktovat. Jestliže pojištěnec lékařem doporučený režim nedodržuje, hrozí mu pak uložení finanční pokuty, zkrácení nemocenské nebo její úplné odebrání.