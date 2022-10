Zpětné vystavení neschopenky má jasně daná pravidla. Využít jej můžete i při karanténě

Co je to neschopenka

Neschopenka je doklad od lékaře, který v případě nemoci zaměstnance potvrzuje jeho pracovní neschopnost a skládá se ze tří částí. Dříve však mělo toto potvrzení podobu pěti samostatných dílů a vystavovalo se pouze v tištění formě. Dnes už se naštěstí dva díly neschopenky zpracovávají elektronicky a lékař je sám odesílá na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Třetí část je v tištěné podobě předána pacientovi jako doklad pro případnou kontrolu z OSSZ.

Každý z uvedených dílů slouží k jinému účelu, a proto je nezbytné, aby je lékař vystavil všechny naráz. Tyto třídílné neschopenky se zpracovávají od ledna 2020, kdy došlo k zavedení e-neschopenky. Ta mnohým zaměstnancům zásadně usnadnila pobyt na nemocenské, jelikož už není potřeba doručit některé části tiskopisu do tří dnů od jeho vystavení zaměstnavateli. To byl pro mnohé pacienty problém, jelikož jim předání neschopenky často komplikoval právě jejich zdravotní stav. V současné době tedy tvoří neschopenku následující části:

1. díl: Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,

Hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, 2. díl: Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce,

Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, 3. díl: Hlášení ošetřujícího lékaře o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Jak informovat zaměstnavatele o neschopence

Jak bylo výše zmíněno, v současné době se neschopenka vydává ve třech dílech, kdy první dva jsou elektronické a zasílají se na OSSZ a třetí část, která je tištěná, je určena pacientovi. Zaměstnavateli tak nepředává neschopenku zaměstnanec, ale dostává ji prostřednictvím ePortálu poté, co je e-neschopenka zaslána na příslušnou OSSZ. Stejně tak se do tohoto portálu propíší jakékoliv další změny spojené s pracovní neschopností, které potvrdí ošetřující lékař. Přesto je však potřeba, aby zaměstnanec vždy neprodleně svého zaměstnavatele o vzniku pracovní neschopnosti informoval.

Druhý díl neschopenky, který nese název Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, si pacient uschová pro sebe a předloží jej případné kontrole. Tento tiskopis obsahuje mimo to důležité informace, jako je datum příští kontroly, časy lékařem stanovených vycházek, informace o délce trvání pracovní neschopnosti a následně také datum jejího ukončení. Toto potvrzení je potřeba vždy přinést s sebou na kontrolní prohlídku u doktora.

Pravidla vystavení neschopenky zpětně

Pakliže jste onemocněli a potřebujete vystavit neschopenku, abyste mohli zůstat doma, je nezbytné dodržet určitá pravidla, která se k pracovní neschopnosti váží. V první řadě je potřeba si ujasnit, kdo má právo vám neschopenku vydat. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že vystavení Rozhodnutí o pracovní neschopnosti provádí lékař, který provedl vyšetření pacienta a zjistil, že jeho zdravotní stav není dočasně slučitelný s výkonem práce. Nejedná se tedy o rozhodnutí výhradně praktického lékaře, ale jakéhokoliv doktora s výjimkou pohotovosti a záchranné služby.

Ošetřující lékař také vede evidenci neschopenky během celého průběhu nemoci. Znamená to, že je to on, kdo stanoví termíny kontrol a dobu trvání pracovní neschopnosti. Pokud vám tedy neschopenku vystavil například váš gynekolog, je pouze v jeho kompetenci vést její evidenci. Praktický lékař v takovém případě za Rozhodnutí o pracovní neschopnosti nezodpovídá.

Lidé se často zajímají, zda je možné vystavení neschopenky zpětně bez návštěvy lékaře. Ve většině případů to možné není. Lékař by pacienta měl vždy prohlédnout, aby mohl určit diagnózu a stanovil potřebná léčebná opatření či poslal zaměstnance na případná vyšetření. Existují však výjimky, kdy toto učinit lze. Děje se tak třeba v případě nařízené karantény na základě telefonické konzultace s lékařem.

O tom, zda vám bude vystavena neschopenka zpětně, vždy rozhoduje váš ošetřující doktor. Děje se tak nejčastěji ve chvíli, kdy jste odešli z práce, protože jste se necítili dobře, a druhý den jste šli k doktorovi. Shledá-li vás lékař na prohlídce pracovně neschopným, může vám vydat neschopenku zpětně i za předchozí den. Stejně tak to funguje například v momentě, kdy čerpáte jeden nebo dva dny zdravotní volno, ale váš stav se nelepší, a tak navštívíte doktora, který vám na základě vyšetření opět může vystavit zpětné rozhodnutí o pracovní neschopnosti.

Jak dlouho zpětně lze vystavit e-neschopenku

Zpětně vystavená neschopenka má určitá časová omezení. Nejdelší možná doba, po kterou lze pacienta zpětně uznat pracovně neschopným, jsou tři dny. Tento limit byl stanoven záměrně, aby nemohlo dojít k případnému zneužití situace. Pokud se necítíte dobře a jste už dva dny doma, je potřeba zajít třetí den k lékaři, aby vám mohl neschopenku vydat zpětně. Pakliže byste tak neučinili a šli byste na prohlídku třeba až po pěti dnech, na zbývající dva dny byste si museli vzít dovolenou či zdravotní volno.

Pro žádost o zpětné vystavení neschopenky pak není nutné vyplňovat žádný formulář ani se řídit nějakým speciálním postupem. Jednoduše o ní požádáte ústně svého lékaře během vyšetření. Pokud tak učiníte s ohledem na stanovený třídenní limit, nemusíte po návštěvě doktora už nic řešit, pouze zavoláte do práce, sdělíte kompetentní osobě, že nastupujete na pracovní neschopnost, a podáte jí informaci, kdy vás čeká další kontrola.

Kdy vzniká zaměstnanci nárok na náhradu mzdy

Ve chvíli, kdy je zaměstnanci lékařem uznána pracovní neschopnost a toto rozhodnutí odesláno na příslušný úřad, vzniká mu ze zákona nárok na náhradu mzdy po dobu nemoci. Tu vyplácí zaměstnavatel v průběhu následujících 14 pracovních dnů a její výše je stanovena jako 60 procent redukovaného průměrného hodinového výdělku.

Pakliže za vás zaměstnavatel odvádí poctivě zálohy na sociální pojištění, vyplácí se v případě dlouhotrvající pracovní neschopnosti také nemocenské dávky. Ty pacientovi náleží od 15. dne nemoci, tedy poté, co je ukončena výplata náhrady mzdy. Ale pozor! Náhrada mzdy i nemocenské dávky jsou vypláceny za předpokladu, že zaměstnanec dodržuje lékařem stanovený léčebný režim. Pokud kontrola z OSSZ zjistí, že jste tento režim porušili, mohou vám být dávky odebrány.

Jak neschopenku ukončit

O ukončení neschopenky vždy rozhoduje váš ošetřující lékař. Pokud se už cítíte lépe a máte pocit, že se můžete vrátit zpět do práce, je potřeba tuto informaci lékaři sdělit. Avšak neznamená to nutně, že vás z pracovní neschopnosti uvolní. Může tak učinit až na základě kontroly, která potvrdí, že jste již zcela zdrávi a nejste infekční.

V některých případech se může stát, že se pacient již cítí dobře, ale pořád může být hrozbou pro své okolí. Existují nemoci, u nichž riziko nakažení dalších lidí odpadá po pár dnech, ovšem také se mohou vyskytnout choroby, kdy je pacient infekční třeba celé dva týdny. Proto vždy závisí na lékaři, zda vám neschopenku ukončí, a nikoliv na vašem subjektivním pocitu.

Dočasnou pracovní neschopnost lékař ukončí stejným způsobem, jako ji vystavil, tedy zadáním těchto informací do systému e-neschopenek. Jakmile tak učiní, váš zaměstnavatel opět dostane tuto informaci prostřednictvím ePortálu nebo mu přijde notifikace, pokud má tuto službu předplacenou. Nakonec vám bude vystaven tiskopis o ukončení pracovní neschopnosti, který si ponecháte.

