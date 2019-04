Tykačova Sev.en Energy uzavřela dohodu s čínským energetickým gigantem China Huaneng Group

Sev.en Energy na začátku února oznámila nákup polovičního podílu v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii. CHG je spoluvlastníkem InterGen.

„Spolupráce s čínskými partnery je významným krokem Sev.en Energy na cestě k mezinárodnímu růstu. Jsme připraveni využít potenciál dalšího rozvoje výrobní základny InterGenu. To je cesta ke zhodnocení investic,“ uvedl k dnešnímu setkání generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.

V dohodě obě strany podle Sáričkové potvrzují rozhodnutí společně efektivně řídit a rozvíjet spoluvlastněný InterGen. Zároveň dohoda umožňuje, aby Sev.en Energy mohla využít know how CHG v oblasti moderních energetických řešení. Sáričková poznamenala, že partnerství otevírá možnosti využití nejmodernějších energetických technologií CHG v Evropě.

„Čína udělala ohromný skok v rozvoji technologií pro energetiku. Nás zajímají zejména nejnovější možnosti v oblasti ekologizace konvenčních zdrojů, ale také trendy v oblasti energetiky pro budoucnost,“ uvedl Pavlas.

Výkonný ředitel zodpovědný za mezinárodní expanzi Alan Svoboda označil za jeden z významných projektů možnost výstavby velkokapacitních bateriových parků ve Velké Británii. „Mohli bychom se tak stát lídrem této moderní technologie v Evropě. V úvahách je i realizace podobného projektu v Čechách,“ dodal.

Aktuálně má Sev.en Energy v Číně tým inženýrů, který v rámci návštěv místních energetických provozů a technologických center zkoumá možnosti využití čínských technologií v České republice.

China Huaneng Group je podle Sev.en Energy druhou největší energetickou společností v Číně. Ve svém portfoliu má jak uhelné zdroje, tak plynové či vodní a větrné elektrárny.

Sev.en Energy od loňska zastřešuje firmy finančníka Tykače sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V Česku skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky. Zaměstnává více než 3200 lidí. Hodnota konsolidovaných aktiv před akvizicí poloviny InterGenu je více než 850 milionů eur (21,9 miliardy korun).

