Zeman vyzdvihl Hedvábnou stezku a hájil Huawei. České firmy podepsaly v Pekingu desítky dohod

Zemana do Číny doprovodila podnikatelská delegace organizovaná Hospodářskou komorou ČR. Do země přicestovali zástupci asi šesti desítek českých firem a institucí.

Český prezident v projevu poukázal na nízkou prognózu ekonomického růstu v Německu, za kterou vidí brexit a právě obchodní války mezi USA a Evropskou unií stejně jako mezi USA a Čínou. Za překážku, která podobným nebezpečím pro obchod a ekonomiku může čelit, přitom označil čínskou iniciativu nové Hedvábné stezky a bilaterální spolupráci Česka a Číny.

„Proto bych chtěl navrhnout, abychom společně jako přátelé a obchodní partneři bojovali proti nepřátelům ekonomického propojování a ekonomické spolupráce, proti nepřátelům otevřené společnosti a otevřeného trhu,“ řekl Zeman. Za společný zdroj všech těchto nepřátel označil lidskou závist. Zastal se přitom společnosti Huawei. „Ta je zkrátka příliš úspěšná, nic víc. A přesně to vyvolává závist. Pokud někdo tuto firmu obviňuje z toho, že představuje riziko, aniž by k tomu měl seriózní důkazy, považuji to za nekalou obchodní soutěž,“ řekl Zeman.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži; restriktivní opatření zvažují i další země, jiné naopak tyto obavy nesdílejí. Huawei obvinění ohledně špionáže odmítá. V závěru loňského roku český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské společnosti ZTE; podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil.

Na dnešním česko-čínském podnikatelském fóru byla podepsána například výhradní licencovaná dohoda mezi Shanghai Miao Jiang Sporting Goods a Alpine Pro na výrobu a prodej kolekcí nelyžařského vybavení Alpine Pro v Číně. Společnost Ferrit uzavřela dohodu na dodávky náhradních dílů pro důlní zařízení China National Coal Development. Stejná firmy podepsala také smlouvu se Sichuan Jiahua Machinery na výrobu střešních konstrukcí pro uhelné doly.

