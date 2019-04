Pátá letecká linka mezi Českem a Čínou: spojí Prahu a Šen-čen

Končící ministr dopravy také potvrdil, že je možné, aby některé úseky dálnice D3 postavily čínské firmy. Na slavnostní recepci na české ambasádě v Pekingu prezident Zeman opět kritizoval nízký objem čínských investic v České republice.

Zeman při svém projevu na ambasádě, kde slavnostní recepcí začaly oslavy 70. výročí navázání česko-čínských diplomatických styků, označil za jeden z úspěchů česko-čínských vztahů dosavadní zřízení čtyř leteckých linek. Poznamenal v této souvislosti, že do Vídně míří pouze jedna čínská linka a do Budapešti žádná. „A proto je dobré, že otevřeme pátou linku, protože člověk se nemá nikdy zastavit a nikdy se nemá spokojit s úspěchem. S tím souvisí rostoucí počet čínských turistů, který se jenom za poslední rok zvýšil téměř o 30 procent,“ řekl Zeman.

Nová letecká linka bude podle Ťoka zprovozněna v červenci. Obstarávat by měla jižní oblast Číny v okolí města Šen-čen, v jehož blízkosti leží Hongkong a další velké aglomerace. „Takže si myslím, a i vedení Sichuan Airlines očekává, že ta linka bude komerčně úspěšná,“ poznamenal.

Podle očekávání Letiště Praha by novou linku mělo využívat až 40.000 pasažérů ročně. „Díky zavedení přímých letů do Šen-Čenu se zvýší zájem čínských turistů o Prahu a Českou republiku a zároveň vzniknou další příležitosti rozvoje vzájemných obchodních vztahů s tímto regionem,“ uvedl šéf pražského letiště Václav Řehoř.

Plané Zemanovy sliby. V Česku ubylo kapitálu z Číny i firem s čínskými vlastníky

Lety, na kterých aerolinky nasadí Airbus A330 pro 274 cestujících, budou vypravovány dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pro Sichuan Airlines jde už o druhou linku do Prahy, od roku 2016 provozuje dvakrát týdně přímé lety mezi Prahou a Čcheng-tu v provincii S’-čchuan na jihozápadě Číny.

Sichuan Airlines dnes zároveň podepsaly dohodu s leteckou školou F Air o slavnostním otevření druhého výcviku pilotů v Česku na letišti v Karlových Varech. Několik dohod a memorand také se svými partnery podepsala Česká filharmonie.

Ťok dnes také potvrdil, že ministerstvo dopravy souhlasí s tím, že by se pět úseků středočeské D3 mohlo postavit s pomocí soukromých investorů v rámci takzvaného PPP projektu. Premiér Andrej Babiš nedávno navrhnul, aby byla dálnice postavena za pomoci čínských peněz. Podle Ťoka je otázka, zda Babiš měl účast čínského kapitálu na mysli za podmínky, že vyhrají vyhlášenou soutěž, nebo by byla zakázka zadána některé firmě přímo. Druhá možnost by podle něj znamenala, že by ji musela pravděpodobně schválit Evropská komise. Zemanův mluvčí dnes Českému rozhlasu - Radiožurnálu sdělil, že prezident s Babišovým návrhem souhlasí.

Čtěte také: