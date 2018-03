Byla jiná doba, říká o ovládnutí poloviny Mostecké uhelné Pudil

Kdy jste se naposledy viděl s Antonínem Koláčkem, s nímž jste působil v Mostecké uhelné?

Je to už mnoho, mnoho let zpátky. Neudržujeme žádné vztahy.

Ptám se proto, že po vás požaduje šest miliard korun jako kupní cenu a odškodnění za podíly v MUS, které na vás a Vasila Bobelu převedl.

Na akvizici akcií MUS jsme si před 13 lety vzali bankovní úvěr. Před 11 lety jsme pak koupili podíl od Antonína Koláčka a Luboše Měkoty. Za ten podíl jsme jim zaplatili a nikdy jsme neobdrželi žádnou žalobu či něco podobného, co by indikovalo nějaký spor. Kromě několika trestních oznámení, která na nás podal, jsme se s žádnou jinou pří nesetkali.

Proč to Koláček tedy říká?

Přestal jsem se tím vlastně úplně zabývat.

Jak se díváte s odstupem času na celou kauzu MUS?

Já nevím. Před 11 lety jsme si koupili akcie Mostecké uhelné, založili jsme Czech Coal, věnovali jsme se byznysu. A ta kauza začala zpoza rohu doutnat, až vyeskalovala do soudů, které sledujeme nyní. Nikdy jsme nebyli obvinění a stíhaní. Týká se nás to jen proto, že se švýcarský soud rozhodl podat naším jménem žalobu o odškodnění, které nárokovala nástupnická firma Czech Coal Services. My jsme žádnou žalobu nepodávali.

Museli jste snad poskytnout Švýcarům souhlas.

Ne. Přišla nám poštou podaná žaloba. A nepodal ji ani Tykač, ani nikdo podobný. Podala ji švýcarská prokuratura. Nechali jsme to posoudit právníky, kteří řekli, že pokud se prokuratura domnívá, že společnosti byla způsobena škoda, tak se k ní hlásíme. Řekli jsme také, že pokud bychom z toho dostali nějaké peníze, dáme je na charitu. Ale soud nárok na odškodnění odmítl.

Jak velký byl ten úvěr, za který jste si polovinu Czech Coalu koupili? Ručili jste tehdy majetkem Czech Coalu.

Byla jiná doba. Před krizí banky byly velmi agresivní, dneska by to nešlo. Sto procent by vám těžko někdo půjčil jako nám tehdy. Splatili jsme to ze zisků, protože se nám podařilo firmu strašně nakopnout. Když jsme ji kupovali, měla EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů – pozn. red.) 800 milionů korun, a když jsme ji Tykačovi v roce 2010 prodávali, EBITDA byla 3,2 miliardy korun. Měli jsme štěstí, protože ceny energií šly tehdy nahoru. Následně se ale výrazně propadly.

