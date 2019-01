Léčebné výlohy po maléru na českých horách pokryje pro poškozeného tuzemské zdravotní pojištění. Pokud však viník nemá pojištění odpovědnosti, může mít srážka na svahu nepříjemnou dohru v podobě soudních pří o finanční kompenzaci. Zejména po kolizi na zahraniční sjezdovce se může finanční kompenzace za způsobenou újmu vyšplhat do astronomických výšin.

Pojištění odpovědnosti je proto vedle tradičního zdravotního pojištění tím nejdůležitějším, protože dokáže chránit před obrovskými škodami. Poškozený totiž může požadovat odškodnění nejen za zlomené kosti a lyže, ale může do něj zahrnout i finanční kompenzaci za výpadek příjmu nebo dlouhodobě sníženou kvalitu života.

Odškodnění po vás může požadovat i zdravotní pojišťovna poškozeného. Každá pojišťovna má stanoveny maximální limity pojistného plnění. Znamená to, že pokud náklady na léčbu přesáhnou limit pojištění, musíte částku navíc uhradit ze svého.

Pojištění invalidity

Pojištění na vysoké částky české pojišťovny povětšinou standardně nenabízejí. Průměrná výše výplaty za zranění z úrazového pojištění je podle statistik v Česku 20 000 korun za dobu léčení, v případě trvalých následků 250 000 korun. To není příliš, pokud si spočítáte, kolik peněz například stojí první rok člověka, který se ocitne na invalidním vozíku.

„V Česku v současnosti padnou dvě třetiny celkového pojistného vyplaceného za úrazové pojištění na krytí méně závažných úrazů. Češi si tak hromadně předplácejí za pojištění, které slouží hlavně k distribuci bolestného za výrony a jizvy. Takové pojištění ale nenabízí dostatečnou podporu v případě skutečných životních problémů,“ komentuje situaci Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Podle výpočtů této pojišťovny stojí návrat vozíčkáře do normálního života se slušným standardem čtyři miliony korun. Na takto vysokou částku je v tuto chvíli pojištěno ani ne půl procento Čechů.

U cestovního pojištění je doporučený limit pojistného plnění léčebných výloh minimálně dva miliony korun.

Pozor: Když někoho na sjezdovce zraníte, může to být považováno za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie tak proti vám může zahájit trestní stíhání. Proto se vyplatí mít v rámci cestovního pojištění sjednané pojištění právní ochrany. Pokud je máte, neřešte situaci sami, ale požádejte asistenční službu, aby vám zajistila právní pomoc.

Pojištění na české hory

S ohledem na vyšší riziko je tedy nezbytné se dobře pojistit i na české hory. „Existuje speciální tarif pro cestovní pojištění v rámci České republiky, který zahrnuje úrazové pojištění, nemocniční odškodné, pojištění zavazadel a hlavně pojištění odpovědnosti,“ doplňuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Je důležité pamatovat rovněž na to, že nároky cizinců bývají zpravidla vyšší než tuzemské. „Cizinci vymáhají odškodné po našich lyžařích nejen v zahraničí, ale také při pobytu tady v Česku. Například na Černé Hoře v Jánských Lázních jsme měli loni jeden případ, kdy holandská turistka byla sražena naším klientem, jenž měl pojištění domácnosti spojené s pojištěním odpovědnosti. Tato pojistná událost se řešila právě z jeho pojištění občanské odpovědnosti. Naštěstí nárok poškozené byl vyčíslen na 480 000 korun, přičemž dotyčný klient měl pojistnou částku jeden milion korun,“ říká Svobodová s tím, že registrují i případy, kde byla škoda vyčíslena i na více než dva miliony.

Pojištění na zahraniční hory

Při cestě na zahraniční hory si pojistěte léčebné výlohy i odpovědnost. Jestli spoléháte na cestovní pojištění k platební kartě, bývají v tomto případě nastaveny limity nižší, před cestou si je proto zkontrolujte.

Dostatečné cestovní pojištění zahrnuje kromě léčebných výloh i pojistku odpovědnosti, třeba znovu pro případ, že někoho srazíte na sjezdovce.

Pojištění odpovědnosti, lidově nazývané „pojištění na blbost“, lidem pomůže i v situaci, když mají například malé dítě, které neváhá vzít do ruky kamínek a jít si s ním malovat do laku aut na parkovišti.

„Zdaleka ne všude cestovní pojištění zahrnuje zásah horské služby, a to konkrétně pátrací akci, která může být stejně životně důležitá jako poskytnutí první pomoci. Na Slovensku je třeba si technický zásah Horské služby připojistit. Určitě na to nezapomeňte v rámci příprav na lyžování a turistické výlety po slovenských horách,“ radí dále Orawski.

Zapamatujte si: Pokud uzavíráte jakoukoliv pojistnou smlouvu, zkontrolujte výši nastavených limitů. Na jejich výši se určitě doptejte. Pojišťovny je aktivně nenabízejí, snaží se totiž zaujmout nižší cenou pojistného.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Při jakékoliv cestě do zahraničí je potřeba mít u sebe Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Je to základ, který vám zajistí odpovídající lékařskou péči podle poměrů daného státu.

V zahraničí však není zdravotní péče zcela bezplatná. Na další výdaje ve formě různých poplatků, spoluúčasti či léků se veřejné zdravotní pojištění často nevztahuje, a tak by si turista musel tyto náklady hradit sám.

Modrá kartička (EHIC) slouží jen jako doklad, že se na vás vztahuje veřejné zdravotní pojištění. V řadě zemí z ní ale nelze hradit spoluúčast. Například ve Francii hradí pacienti většinu zdravotní péče a zpětně žádají o refundaci pojišťovnu. EHIC lze také uplatnit pouze ve veřejných a státních zdravotnických zařízeních.

„Na pojistných limitech se nevyplatí šetřit. Výslednou cenu pojištění to zásadně neovlivní, vyšší limity vám pojistku prodraží často jen o desítky korun. Pro cesty po Evropě by neměly být limity pojistného plnění nižší než 1,5 až 2 miliony korun, do zbytku světa doporučuji limity dvojnásobné, uvádí Michal Diviš, finanční specialista společnosti Poutko.

Zapamatujte si: Při kalkulaci cestovního pojištění je dobré si uvědomit, čemu se chcete během zimní zahraniční dovolené věnovat, a tomu přizpůsobit parametry pojištění. Kromě toho, že pojišťovna vám může zkrátit nebo úplně odmítnou plnění, pokud jste byli během pojistné události opilí, rozlišuje například i rekreační a rizikové sporty. Je zřejmé, že při provozování rizikových sportů si budete muset za pojištění připlatit. To se samozřejmě netýká běžného lyžování, nicméně už jen pohyb v nadmořské výšce nad 3000 metrů bývá za rizikový sport považován, a proto na to při kalkulaci pojištění myslete.

Desatero správného chování na sjezdovce 1. Ohled na ostatní lyžaře - Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného. 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu. 3. Volba jízdní stopy - Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 4. Předjíždění - Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 5. Vjíždění a rozjíždění - Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě, nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 6. Zastavení - Každý lyžař̌ nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečné zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji. 7. Stoupání a sestup - Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 8. Respektování značek - Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci. 9. Chování při úrazech - Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc. 10. Povinnost prokázaní se - Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Pramen: Mezinárodní lyžařská federace (FIS)

