Nejrychleji si nyní cestovní pas pořídíte do šesti pracovních dnů za správní poplatek 4000 korun (a 2000 korun v případě dětí). V běžné lhůtě úřady vydávají cestovní doklady do 30 dnů, dospělý stojí 600 korun, dětský je za 100 korun.

Kdo chce pas do druhého dne, musí na ministerstvo

O novinku - cestovní pas vydaný do 24 hodin - budou moci lidé žádat na ministerstvu vnitra nebo na obecních úřadech s rozšířenou působností. Pro hotový dokument budou však muset na ministerstvo vnitra, protože v takto krátké době nelze vyrobený cestovní pas doručit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

V případě dokladů vydávaných do pěti dnů by je lidé mohli převzít i na obecním úřadu, na kterém o dokument požádali.

Za cestovní pas expresně vydaný do 24 hodin budou úřady inkasovat 6000 korun, za děti do 15 let by rodiče platili za pas na počkání 2000 korun. Za cestovní doklad vydaný ve zkrácené lhůtě do pěti dnů budou poplatky činit 3000 korun a 1000 korun pro děti.

Česko tak každopádně dožene okolní země, kde je vydávání pasů mnohem rychlejší. Všude mají aktuální zkrácené lhůty pro vydání cestovních pasů kratší, správní poplatek je přitom v Česku po Rakousku druhý nejvyšší.

Kolik stojí pas?

Aktuální lhůty a poplatky za vydání cestovního pasu pro dospělé Země Nejkratší lhůta Poplatek Česko do 6 pracovních dnů 4000 Kč Německo do 2 pracovních dnů 91 € (2400 Kč) Rakousko do 1 pracovního dne 220 € (5830 Kč) Slovensko do 2 pracovních dnů 99 € (2620 Kč)

Zdroj: MV ČR

Proč tak dlouho trvá vydání cestovního pasu?

Proč vlastně pořízení cestovního pasu má standardní lhůtu 30 dní, když ve zkrácené lhůtě to jde daleko rychleji?

„Zákonná 30denní lhůta pro vydání cestovního pasu je maximální a nepřekročitelná. V praxi ale bývají cestovní pasy vydávány ve lhůtách výrazně kratších, například do 14 dnů v závislosti na celkovém počtu žádostí,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Klára Pěknicová.

Zákonné lhůty pro vydání dokladů musí podle jejích slov zohlednit i možnost reklamace vyrobeného cestovního dokladu uplatněné vydávajícím úřadem. Například z důvodu nefunkčního bezkontaktního elektronického čipu nebo z důvodu jiné výrobní vady a jeho opětovnou výrobu.

Výroba pasů ve zkrácené lhůtě do šesti pracovních dnů probíhá přednostně, do druhého dne po doručení dat žádosti výrobci, a zároveň se přednostně expeduje k příslušnému úřadu. To vyžaduje vyšší náklady a tedy dražší poplatek.

Poměrně vysoký poplatek za pas vyrobený ve zkrácené lhůtě má i svůj další pragmatický důvod.

„Jeho výše reguluje do určité míry počet žádostí o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Čím by byl nižší správní poplatek, tím více žádostí by se podávalo a výrobce dokladů by z kapacitních důvodů nebyl schopen, zvláště v době před letní turistickou sezónou, vyrobit požadované množství cestovních pasů ve zkrácené lhůtě. To by vyvolalo nutnost nákupu další výrobní technologie. Náklady do výroby by se pak promítly do výše poplatků i za běžné cestovní pasy,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra.

V Česku je z hlediska dalších důležitých dokladů vydání cestovního pasu ve standardní i zkrácené lhůtě nejdražším dokumentem.

Lhůty a poplatky za vydání dokladů pro dospělé v ČR Úkon Lhůta Poplatek Vydání cestovního pasu do 30 dnů 600 Kč Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 6 pracovních dnů 4000 Kč Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem do 30 dnů 500 Kč Vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu do 20 dnů 50 Kč Vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů 500 Kč

Zdroj: MV ČR

Kam pro biometrický pas jít

Žádost o vyřízení a vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (vydávání cestovních pasů bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji bylo od 1. ledna 2016 zrušeno) se podává v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu příslušné městské části.

V zahraničí se žádost podává u zastupitelského úřadu České republiky, což neplatí u cestovního pasu ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů.

Cestovní pas vydaný v běžné lhůtě 30 dnů si můžete převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého jste žádali o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který jste uvedli v žádosti. Pas vydaný ve zkrácené lhůtě šesti pracovních dnů si ale můžete převzít pouze tam, kde jste žádali.

Co musíte mít sebou

Úřednická byrokracie je menší, než při pořizování jiných dokladů, například řidičského průkazu. Na příslušném úřadu pouze předložíte doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz. Výčet dalších eventuálních dokladů, které může být třeba předložit u žádosti je uveden na stránkách Ministerstva vnitra ČR v sekci Cestovní doklady.

Nejste si jisti, jaké doklady při cestě do ciziny potřebujete? Ověřte si to ZDE.

Pasovou fotografii nenoste, pořizuje ji sám úřad při podání žádosti, proto se musíte na úřad osobně dostavit. Úřad pořídí i biometrické údaje, to znamená otisky prstů rukou u občanů starších 12 let. Po pořízení biometrických údajů se žádost o vystavení pasu vytiskne a předloží občanovi k podpisu. Podpis se poté digitalizuje a přenese do cestovního pasu.

Dalším podpisem občan, popřípadě u dětí jejich zákonný zástupce, potvrdí správnost a úplnost žádosti a dá souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu.

Přečtěte si další rady na cesty do zahraničí:

Čtete také: