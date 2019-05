Karta EHIC

Ještě než přejdeme k cestovnímu pojištění v rámci platební karty, je třeba upozornit na chybný názor, který se stále ještě v praxi poměrně často vyskytuje.

Pokud hovoříme o pojištění a kartách, častým omylem bývá, že k pokrytí zdravotního rizika stačí Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), modrá kartička, kterou má každý klient od své zdravotní pojišťovny. Není tomu tak, EHIC slouží jen jako doklad, že se na vás vztahuje veřejné zdravotní pojištění. Můžete ho uplatnit pouze v českých veřejných a státních zdravotnických zařízeních. V řadě zemí z něj nelze také hradit spoluúčast.

Zapamatujte si: Evropský průkaz zdravotního pojištění - modrá kartička EHIC - pro cestu do zahraničí nestačí. Uzavření pojištění úhrad léčebných výloh je proto pro pobyt v cizině nezbytné.

Cestovní pojištění k platební kartě

Další vážnou chybou je, spoléhat se na to, že si pojištění zařídíte online až z místa zahraničního pobytu. Pojišťovny totiž mohou mít u smluv o pojištění do zahraničí nastavenou určitou čekací dobu (karenční dobu), během které pojišťovna nevyplatí plnění v případě pojistné události. Karenční doba může trvat například hodinu i déle.

Hlavní výhodou cestovního pojištění k platební kartě proto je, že se o něj prakticky nemusíte starat a nemusíte před každou cestou do zahraničí řešit, jakou pojistku, kde a za jakou cenu uzavřete.

Pojištění ke kartě se uzavírá se jednorázově a na delší dobu, zpravidla je to jeden rok. Zajímavé je proto pro každého, kdo cestuje do zahraničí často nebo pravidelně.

„Cestovní pojištění k platební kartě může sloužit v podstatě jako pojistka pro případ, že se klient zapomene pro svoji zahraniční cestu pojistit. Výhodu má ale hlavně pro ty, kteří cizí země navštěvují často, třeba pracovně, a sjednávání nové smlouvy při každé cestě by bylo ztrátou času, energie a peněz,” vysvětluje Aleš Žárský, ředitel služby DOK, chytré správy pojištění.

Pojištění s kartou pro celý svět

Dalším benefitem je přehlednost a jednoduchost pojistného produktu. Jeho obsah je u všech bank velmi podobný. Všechny banky nabízejí krytí léčebných výloh, ve většině případů také úrazu, odpovědnosti za škodu, právní pomoc a pojištění zavazadel.

Přemýšlet nemusíte také nad tím, kam cestujete, v tomto případě totiž odpadá rozdíl mezi cílovými zeměmi. Pojištění platí po celém světě bez rozdílu.

Problém ale může nastat, pokud se během pobytu v zahraničí chystáte sportovat nebo věnovat adrenalinovým aktivitám. Rizikové a extrémní aktivity totiž většinou nebývají ve vazbě na platební kartu zahrnuty. Pokud se tedy chystáte např. v zimě provozovat v zahraničí skialpinismus či v létě na paragliding, pojištění ke kartě vám stačit nebude a budete se muset připojistit u některé z pojišťoven. Některé banky navíc u tohoto typu pojištění vybírají spoluúčast, která je u běžného cestovního pojištění vždy nulová.

Limity plnění a délka pobytu

Cestovní pojištění k platební kartě vítězí nad standardním pojištěním z hlediska financí. Měsíční platby se zpravidla pohybují v řádu desítek korun, ročně za něj nejčastěji zaplatíte od 240 po zhruba 1500 korun. Přitom na cca 200 korun vyjde běžné turistické pojištění sjednané pro sedmidenní zahraniční pobyt.

Levné pojištění má však i svou nevýhodu, v tomto případě nízké limity pojistného krytí. „Pozornost je potřeba věnovat částkám, které se v případě pojistné události proplácí. Například léčebné výlohy u cestovního pojištění k platebním kartám se pohybují kolem částky 1,5 milionu korun, což je v případě závažnějšího zdravotního problému nedostatečné. Pro případ letní dovolené u moře se doporučuje krytí alespoň tři miliony, v případě aktivní letní nebo zimní dovolené nejméně pět milionů korun,” zdůrazňuje Žárský.

Pojištění ke kartě často kryje také potomky do 18 let věku nebo partnera dlouhodobě žijícího v domácnosti s držitelem karty. To se může na první pohled jevit jako výhodné, komplikovanější už to může být právě z hlediska limitů krytí. U některých pojištění se totiž počítají limity krytí na každou osobu zvlášť, u jiných ale platí stanovené částky pro všechny osoby dohromady.

Dalším zádrhelem může být pro vášnivé cestovatele maximální délka pojištění pro jednotlivou cestu, po kterou je pojištění aktivní. Tou bývá obvykle 60 až 90 dní, přičemž po uplynutí stanoveného časového limitu přestává pojištění platit.

Je třeba si neplést platnost pojištění k platební kartě (například na jeden rok) a pojištění jednotlivé cesty (například 180 dní), což jsou dvě záležitosti.

Kde sjednat pojištění k platební kartě

Při volbě pojištění s platební kartou je třeba předem vše uvážit. Nejprve si zjistěte, jaký produkt nabízí vaše banka. Postrádalo by smysl, hlavně z hlediska financí, otevírat si nové konto u jiné banky jen kvůli cestovnímu pojištění.

Pokud budete mít o pojištění zájem, počítejte se smluvním úvazkem zpravidla na dobu jednoho roku s možností prodloužení „U těchto smluv dochází k automatické prolongaci. To znamená, že nesdělí-li držitel platební karty bance alespoň šest týdnů před uplynutím pojistné doby, že o další trvání pojištění nemá zájem, jeho smlouva se prodlužuje za stejných podmínek o další jeden rok,” říká Žárský.

Výhody cestovního pojištění k platební kartě nízká cena bez starosti s opakovaným sjednáváním jednoduchost a přehlednost platí ve všech zemích zpravidla kryje potomky, případně i další členy domácnosti vhodné pro aktivní cestovatele

Nevýhody cestovního pojištění k platební kartě nízké limity pojistného krytí omezený rozsah rizik absence pojištění při provozování konkrétních sportů a adrenalinových aktivit případná spoluúčast omezení délky pobytu v zahraničí

