Vyplněnou a podepsanou přihlášku musíte vybrané zdravotní pojišťovně podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny.

Respektovat musíte i další podmínku. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny můžete podat pouze jednu v kalendářním roce. K případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

Podání přihlášky a kdy dojde ke změně zdravotní pojišťovny Období přihlášení Datum změny od 1. ledna do 31. března od 1. července od 1. července do 30. září od 1. ledna následujícího roku

Od 1. dubna do 30. června a od 1. října do 31. prosince tedy není možné přihlášku k nové zdravotní pojišťovně podat.

Formulář ke změně dostanete u nové pojišťovny jako žádost o registraci pojištěnce. Můžete také šetřit čas i kroky a využít webový formulář, pokud ho pojišťovna na svých webových stránkách nabízí (VZP i řada dalších pojišťoven tak činí). Zdravotní pojišťovna vám pak na vaši adresu zašle k podpisu již vyplněnou přihlášku.

Přihlášku musíte podepsat a v termínu podat na kterékoli pobočce zvolené zdravotní pojišťovny. Můžete ji také odeslat poštou. Pozor: na poštovním razítku musí být maximálně datum 31. března, respektive 30. září.

Zorientujte se ve všech zdravotních pojišťovnách na trhu

Důležité je, že zdravotní pojištění budete i při změně pojišťovny platit stejné, je totiž dáno zákonem jako povinné pojištění.

Z původní pojišťovny se odhlašovat nemusíte. Naopak změnu zdravotní pojišťovny musí každý hlásit u svého praktického i odborných lékařů.

Co řeší zaměstnanec

Povinností zaměstnance je nahlásit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli, případně u všech zaměstnavatelů, kde mu vzniká povinnost platit zdravotní pojištění.

Změnu zdravotní pojišťovny musí oznámit do osmi dnů od konkrétního data změny. Tedy do 8. ledna nebo do 8. července. Uvedená data je nutné si pečlivě hlídat.

Pokud byste změnu zaměstnavateli či více zaměstnavatelům nenahlásili, mohla by vzniknout situace, kdy by zaměstnavatel neplatil povinné pojištění a zdravotní pojišťovna by to po něm vymáhala jako jakýkoliv jiný dluh.

Zaměstnavatel by pak logicky zpětně úhradu vymáhal po vás včetně penále, protože jste nesplnil svou zákonnou povinnost.

Změna pojišťovny a OSVČ

Pokud jste podnikatelem a OSVČ, musíte si kromě obecně platných pravidel navíc připravit kopii živnostenského listu a potvrzení o výši záloh hrazených předchozí zdravotní pojišťovně.

Pokud měníte zdravotní pojišťovnu v polovině roku, nezapomeňte s daňovým přiznáním podat dva přehledy dva přehledy o příjmech a výdajích: ke své staré i ke své nové zdravotní pojišťovně.

Každý si také sám musí ohlídat změnu čísla účtu, kam bude posílat platby na novou zdravotní pojišťovnu.

Státní pojištěnec a OBZP

Mezi státní pojištěnce patří například rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, důchodci, studenti nebo malé děti. Bude pak záležet, do jaké kategorie patří.

Pokud státnímu pojištěnci již bylo 18 let, tak musí k přihlášce dále přiložit dokumenty, které potvrzují zařazení do příslušné kategorie.

Patří sem například potvrzení o studiu, potvrzení o přiznání důchodu nebo od úřadu práce o evidenci jako nezaměstnaný. Za děti mladší 18 let změnu provádí jejich zákonní zástupci.

Osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) předkládat nic navíc nemusí. Změnit musí pouze včas účet, na který bude nově posílat platby za své zdravotní pojištění.

Co je třeba zvážit, než se rozhodnete pro změnu zdravotní pojišťovny Ověřte si hospodářské výsledky, stabilitu a dobré jméno pojišťovny Zjistěte si, zda vaši lékaři mají s vybranou zdravotní pojišťovnou uzavřenou smlouvu Uvažte působnost nové pojišťovny: zda jde o regionální nebo s celostátní působností Porovnejte nabídku programů a benefitů zdravotních pojišťoven

