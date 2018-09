Pálenice v Česku jedou naplno. Stát na dani vybere o stovky milionů víc

Zadýchanému muži v Plesné na okraji Ostravy není příliš do řeči. O to víc, když se dozví, že nemluví se zákazníkem s několika sudy připraveného kvasu, ale s novinářem se zápisníkem v ruce. „Dva roky to byla bída, živořili jsme, teď konečně něco vydělám,“ říká ve své pěstitelské pálenici.

Lidé z okolí stále přivážejí další a další ovoce. „Jestli to takhle půjde dál, budeme dělat i v noci.“ Pro někoho možná strašidelná představa, ovšem pro majitele pálenic velmi dobrá zpráva. „Ono se totiž může klidně stát, že příští rok se neurodí zase nic,“ dodává.

Podobná situace se nyní opakuje všude po republice. Pálenice jedou na sto procent a objednávek stále přibývá. Může za to letošní extrémně horké jaro a léto, díky němuž byly a jsou větve jabloní, hrušní i broskvoní obsypané mnohonásobně víc než v minulých letech. A navíc se probudily i stromy, které nerodily několik posledních let.

Podle odhadů Českého statistického úřadu se k letošnímu 15. červenci po republice sklidilo 3169 tun meruněk, loni to byla třetina. A podobné je to i s višněmi. V roce 2017 jejich množství statistici odhadli na 3151 tun, letošní číslo činí 6620 tun.

„V posledních dvou letech byla sklizeň ovoce kvůli jarním mrazům výrazně podprůměrná,“ vysvětluje Jiří Hrbek, šéf zemědělských dat na Českém statistickém úřadu. „Letošní odhadovaná úroda je velmi slibná, i když dlouhotrvající a úporné sucho významně snižuje kvalitu a velikost všech druhů ovoce,“ doplňuje.

A právě proto, že plody nejsou nijak velké a vlastně ani příliš nelákají k nakousnutí, zažívají pěstitelské pálenice vynikající sezonu. Spíš než jablka či hrušky zavařit na zimu nebo sníst, je dnes v kurzu nechat je zkvasit a udělat si vlastní calvados.

Jestliže manželky nad tímhle „koníčkem“ svých mužů bědují, stát a celníci by jim nejradši zatleskali. Čím větší množství alkoholu se v pěstitelských pálenicích vyrobí, tím více peněz ze spotřební daně půjde do rozpočtu. Jak týdeníku Euro řekla Hana Prudičová z Generálního ředitelství cel, loni činila daň vyměřená pálenicím něco přes 245 milionů korun, v roce 2016 to bylo 366,4 milionu.

Letošní obří žně přicházejí pro stát v tu nejvhodnější dobu. Loňský výběr daně byl vůbec nejnižší za poslední dekádu a představoval jen polovinu sumy, již celníci majitelům pálenic vyměřili v roce 2013.

Proto je reálné, že státní rozpočet si letos meziročně polepší o stovky milionů korun a celkový poplatek vyměřený za vypálený alkohol se přiblíží půlmiliardě.

Zdanění totiž není nijak malé. Pokud si člověk nechá udělat slivovici nebo meruňkovici z vlastní sklizně, odvede za každý litr stoprocentního alkoholu do státní kasy 143 korun. Tahle možnost ovšem platí pouze do celkového množství třiceti litrů čistého alkoholu. Pokud má někdo víc, spotřební daň za každý další vydestilovaný litr čisté pálenky činí 285 korun.

A třicetilitrovou hranici letos překročí zřejmě mnoho lidí. Jak už před několika týdny upozornil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, velké navýšení sklizně se očekává u všech odrůd v sadech.

Celý text čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 10. září. V elektronické podobě ke stažení v App store a na www.alza.cz/euro.