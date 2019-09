Pivovarský moloch AB InBev jde na burzu v Hongkongu. Potřebuje peníze na splácení dluhů

Největší pivovar světa Anheuser-Busch InBev se snaží získat úpisem akcií na burze v Hongkongu co nejvíce prostředků. Prvně se o primární úpis akcií (IPO) pokusil v červenci s očekávaným výnosem 9,8 miliardy dolarů, což by znamenalo největší vstup na burzu v tomto roce. Rekord dosud drží firma Uber s IPO v New Yorku ve výši 8,1 miliardy dolarů.

Prodej akcií AB InBev má otestovat ochotu investorů utrácet v Hongkongu, jehož pověst finančního centra utrpěla během letních protivládních protestů. Jak napsala agentura Bloomberg, od července neproběhl jediný úpis akcií, který by převýšil částku 100 milionů dolarů.

V oživení burzy doufá také česká firma Home Credit vlastněná skupinou PPF Petra Kellnera. Firma poskytující spotřebitelské úvěry už dostala od burzy zelenou a doufá, že od investorů získá 1,5 miliardy dolarů.

Produkce piva se rekordně propadla. Mohou za to Číňané

Pivní festival v Číně, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Belgická pivovarská skupina se potýká s velkým zadlužením. V roce 2018 činil dluh 102,5 miliardy dolarů (2,4 bilionu korun). Firma se zadlužila především kvůli převzetí konkurenta SABMiller v roce 2016. V rámci transakce se SABMiller zbavil Plzeňského Prazdroje. Český pivovar pak koupila japonská skupina Asahi.

Koncern Anheuser-Busch InBev již oznámil, že výnos z akcií použije na splácení úvěrů.

Na burzu vstupuje konkrétně Budweiser Brewing Company APAC, jež je největším producentem piva v Asii podle výše tržeb. Chce se zaměřit na rychle rostoucí asijský trh, ve kterém vidí velký potenciál, jak řekl finanční šéf firmy Guilherme Castellan. Zároveň prodává svůj byznys v Austrálii, který tolik neroste. Na čínském trhu loni tržby rostly o 8,3 procenta.

Zejména se dařilo značkám piv Budweiser (v EU se kvůli sporu s budějovickým Budvarem prodává pod názvem Bud) a Corona. V roce 2018 tržby činily 54,6 miliardy dolarů. Čistý zisk 5,7 miliardy. V rámci finanční stabilizace firma loni snížila výplatu dividendy na polovinu.

AB InBev vlastní pět stovek pivních značek ve více než stovce zemí světa. Každé třetí pivo, které se ve světě prodá a vypije, patří tomuto gigantu.

