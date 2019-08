Pivo se vaří i v Jordánsku. A dokonce velmi dobré

Při cestě z jordánského Ammánu na severozápad by si řidič Uberu rád povídal. Jenže se chce bavit jenom o fotbale, na který mě moc neužije. A moji snahu zavést řeč na světovou pivní kulturu pro změnu neocení on. Chvíli také trvalo, než jsme si vyjasnili, že nechci dovézt na 130 kilometrů vzdálený křižácký hradu Karak, ale jen kousek za město do minipivovaru Carakale.

Poněkud fádní předměstí a automobilové kolony jordánského hlavního města se brzy mění na zajímavou krajinu tvořenou strmými údolími, borovicovými háji a sady olivovníků. Minarety mešit postupně vystřídají obří neonové kříže. Když mineme dvojici jeptišek a sochu svatého Jiřího umístěnou uprostřed kruhového objezdu, je jasné, že se blížíme k cíli.

Alkohol v zemi sice není zakázaný, prodej je ovšem přísně regulovaný a věřící komunita muslimů se jej na rozdíl od křesťanů ostentativně straní. Úkol vařit v biblické zemi pivo padá tedy na vyznavače učení Ježíše Krista, kteří se v této lokalitě koncentrují.

Pivovar sídlí v nevzhledné plechové hale, dojem však bohatě kompenzuje umístění na strmém srázu s nádherným výhledem do krajiny, ať už z návštěvnické terasy, nebo stylového proskleného baru. Tam za pípou poznávám vousatou tvář, která se pár týdnů před mou exkurzí do Jordánska objevila na Facebooku pražského minipivovaru Beznoska.

„V sobotu jsme v minipivovaru Beznoska přivítali vzácnou návštěvu. Do České republiky přijel zástupce jediného jordánského minipivovaru,“ komentovali tehdy fotku u Beznosků. Výčepní Ajham Sartáwí skutečně rád a hodně cestuje a při návštěvě České republiky neopomněl srovnat vlastní produkci s evropskou konkurencí. Tak se dostal i na pražský Prosek.

