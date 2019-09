Češe se to, suší se to. Úrodu chmele zachránily srpnové deště

Válka klonů. Několik českých pěstitelů chmele (zprava: Petr Bazika, Rostislav Šmídl, Václav Eminger a Bazikův syn) se nehodlá smířit s tím, že rostliny klonu 72 nerodí takový chmel, jaký by měly.

Válka klonů. Několik českých pěstitelů chmele (zprava: Petr Bazika, Rostislav Šmídl, Václav Eminger a Bazikův syn) se nehodlá smířit s tím, že rostliny klonu 72 nerodí takový chmel, jaký by měly. Autor: Martin Pinkas

Spíše než dohněda má tady hlína barvu načervenalou, atmosféru chladného srpnového rána dobarvují i sytě zelené kopce zabalené do větších či menších chuchvalců mlhy. I když ještě před pár hodinami pršelo a půda klouže, do chmelnice se co chvíli zakusují traktory s automatickými sběrači. Sklizeň v nejvýchodnější části žatecké chmelařské oblasti právě začala. Startuje se u nejdůležitější a nejslavnější české odrůdy - u Žateckého poloraného červeňáku.