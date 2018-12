Raněný chmel. České zlato ze Žatce ztrácí kvalitu

Hned co v září skončila sklizeň, řada pěstitelů se naplno pustila do stavby nových chmelnic. Mezi nimi třeba i Zemědělské družstvo Ročov. Do řádků pod nové konstrukce chtěli zkraje podzimu vysázet mladé rostlinky Žateckého poloraného červeňáku. Jenže potřebný klon od Chmelařského institutu nedostali. Vyhlášená šlechtitelská stanice nezískala potřebná uznání k povolení prodeje. Aby hektary nových chmelnic nezůstaly ladem, ročovský ředitel Josef Frič musel přijít s jiným řešením. V žateckém institutu si musel koupit klon červeňáku, který původně vůbec nechtěl.

A takhle vypadá zatím poslední dějství v poměrně rozsáhlé kauze, která dusí české a moravské chmelařství stále citelněji. Co se poslední léta probíralo jen šeptem, od loňska prověřuje speciální komise odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Panuje podezření, že mateřské rostliny z žatecké šlechtitelské stanice jsou nejspíš už z minulosti poškozené, a pěstitelům se v posledních letech dostává na pole červeňák, jehož štoky jsou slabé, šišky obsahují málo hořkých alfa látek a silic, tedy toho hlavního, proč chmel potřebují pivovary. A toho nejdůležitějšího, proč má český Žatecký poloraný červeňák dobrou pověst ve světě a proč se ho loni vyvezlo za více než 1,2 miliardy korun. To vše je nyní v ohrožení.

Pátrání po začátku celého zádrhelu vede na Rakovnicko. Do obce Chrášťany ležící na kdysi vyhlášené chmelařské železniční trati z Krupé do Kolešovic, kde dnes během léta jezdí už jen výletní parní vlak Kolešovka. Jednou z firem, které tu drží tradici v pěstování „českého zlata“, jak se chmelu přezdívá, je rodinná farma Jana a Petra Bazikových. A právě tady se otázka nad současným stavem Žateckého poloraného červeňáku a jeho klonů otevřela. Ani jeden z nich však dnes na novinářské otázky odpovídat nechce. „Můj klient skutečně zaznamenal propad v produkci chmele,“ reaguje jen Martin Heřmánek, právní zástupce Bazikových.

Podle zjištění týdeníku Euro, který mluvil s několika dalšími pěstiteli, je to poměrně jednoduché. Bazikovi provozují jednu z nejmodernějších chmelnic v okolí, jako jedni z mála mají i závlahový systém. V minulých pěti letech na polovinu svých chmelnic, tedy zhruba 20 hektarů, vysadili nový poloraný červeňák z Chmelařského institutu Žatec. „Ty rostliny byly velmi bujné, objevily se velké listy i řapíky, pozdě kvetly a nedotáhly hlávky,“ popisuje jeden z pěstitelů.

Hlavní potíž se ale ukázala při sklizni. I když se měl výnos pohybovat kolem 1,8 až dvou tun na hektar, Bazikovi prý na nových chmelnicích dosahovali zhruba jen jedné tuny. V laboratořích se navíc zjistilo, že šišky obsahují mnohem méně hořkých alfa látek a silic. „Příčiny tohoto stavu jsou v současné době předmětem šetření,“ doplňuje právní zástupce Heřmánek.

Firma Bazikových pak podle neoficiálních informací nebyla schopná vykrýt všechny podepsané kontrakty s obchodníky, čímž jí začaly hrozit sankce z neplnění dodávek, a tak začala neradostnou situaci řešit.

Jak v uplynulých týdnech zjistil týdeník Euro, Jana a Petr Bazikovi nevedou svůj boj sami. Postupně se k nim přidalo několik dalších pěstitelů majících s chmelovými rostlinkami ze Žatce stejné trápení.

