Prazdroj zdražil naposledy loni v říjnu o 3,7 procenta, hlavně balené i čepované ležáky, ceny desítek v sudech a tancích se nezměnily. Balený i čepovaný Pilsner Urquell loni podražil o 1,50 Kč na půllitr.

Letošní zdražení zdůvodňuje pivovar růstem nákladů na výrobu, balení a distribuci. „Rostou ceny vstupních materiálů a zejména se zvyšují náklady v dopravě a logistice - především u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají i zvyšující se mzdy,“ uvedla mluvčí pivovaru Jitka Němečková. Prazdroj podle ní také zohledňuje vysoké investice ve výrobě, které jdou v posledních době zejména do balených piv. Příkladem je největší současná stavba nové plechovkové linky v pivovaru Radegast v Nošovicích za 580 milionů korun. Kromě toho Prazdroj rovněž dlouhodobě investuje do zlepšování nákupního prostředí v obchodech. Díky přehlednějšímu regálovému vystavení i lepší navigaci se zkracuje doba nákupu spotřebitelů, dodala.

Pivo se vaří i v Jordánsku: a dokonce velmi dobré Výčepní Ajham Sartáwí z pivovaru Carakale. ( Autor: Jan Brož/Euro )

Ceny piva pro restaurace, tedy v tancích a sudech, nechává Prazdroj beze změn. „Věříme, že tím podpoříme českou pivní kulturu a provozovatele hospod a restaurací,“ uvedla Němečková.

Zda se ke zdražení letos přidají i další pivovary, není zatím jisté. „K úpravě ceny našich piv přistupujeme vždy po důkladné analýze vstupů a dalších nákladů spojených s jejich výrobou, distribucí, apod., ne v reakci na kroky konkurence. Pokud se pro změnu ceny rozhodneme, vždy nejprve informujeme naše obchodní partnery,“ řekla mluvčí druhé největší skupiny, Pivovarů Staropramen, Denisa Mylbachrová.

Prazdroj loni v Česku a v cizině prodal rekordních 11,5 milionu hektolitrů piva, meziročně o čtyři procenta více. Odbyt v zahraničí činil 4,3 milionu hektolitru, o 4,5 procenta více, což bylo také maximum v historii firmy. Přímý export piva vyrobeného ve třech českých závodech Prazdroje vzrostl o 13 procent a překročil 1,7 milionu hektolitru. Na domácím trhu se prodej piva zvýšil o 3,8 procenta na 7,2 milionu hektolitru. Pivovar vykázal loni čistý zisk 4,5 miliardy korun při tržbách 16,5 miliardy korun.

