Kdy vzniká nárok důchod ze zahraničí?

Ilustrační foto Autor: Euro Jan Novák

Mnoho Čechů, kteří odchází kvůli lepším platům a podmínkám pracovat do zahraničí, nejčastěji do zemí Evropské unie, má nárok pobírat i tamní důchod. Pro vznik nároku na důchod ze zahraničí musíte v dané zemi dosáhnout potřebnou dobu důchodového pojištění a věkovou hranici pro odchod do důchodu. Tyto podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit.