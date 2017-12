Požádat o zvýšení platu, případně o povýšení, není jednoduchou záležitostí ani pro zkušenější pracovníky. Natož pro mladé lidi, kteří po škole pracují u svého prvního zaměstnavatele.

Jak to udělat, aby taková žádost měla šanci na úspěch? Přinášíme několik tipů amerických personalistů, které oslovil časopis Forbes.

Kdo jsou mileniálové Mileniálové nebo generace Y, je pojem, který popisuje generaci dětí narozených v letech 1986 až 1997. Může označovat i generaci narozenou mezi lety 1974 (respektive 1975) a 2004. Říká se jí také internetová generace (iGen).

Mileniálové jsou většinou děti rodičů narozených v poválečných letech, tzv. baby boomers. Požadují vyšší životní úroveň, zároveň ale upřednostňují osobní život (partnerské a rodinné vztahy) před kariérním růstem.

V pracovním životě proto začínají požadovat flexibilní pracovní dobu. Tato generace se podle časopisu Journal of Management více zaměřuje na volný čas, práci bere jako snadný způsob, jak zaplatit účty.

Nejdůležitější je správné načasování, kdy svůj požadavek nadřízenému naservírujete. Je třeba přidat k tomu propracované argumenty, případně mít i plán, pokud šéf návrhu nevyhoví.

Zvýšení platu po zkušební době

Firmy většinou hledají do týmu někoho, kdo se naplno věnuje své práci. Pokud pracujete s nadšením a máte pozitivní ohlasy, můžete si říci o povýšení už po šesti týdnech, tvrdí Nadine Leonardová z newyorské personální agentury Heartbeat. Je užitečné sledovat kolegy, kteří ve firemní hierarchii postupují vzhůru, dodala. Těmi se nechat inspirovat. Není neobvyklé, že zaměstnanci dostanou přidáno po zkušební době, pokud se osvědčili.

Jak si na přelomu roku říct o vyšší plat? Není vhodné hrozit odchodem

Samantha Wallaceová z Korn Ferry Futurestep říká, že neexistuje univerzální recept, každopádně nestačí argumentovat tím, že člověk je na stejné pozici dva roky a měl by být povýšen. Je potřeba vysvětlit přínosy pro firmu a zjistit, co je třeba udělat pro to, aby mohla být vaše role ve firmě větší.

Příprava akce

Každopádně není dobrým nápadem bez předchozího upozornění vpadnout do kanceláře vašeho šéfa a dožadovat se povýšení. Pokud není na diskuzi s vámi připraven, spíše budete odmítnuti. Je přínosné si schůzku naplánovat a pečlivě si připravit argumenty. Případně vypracovat „cestovní mapu“ toho, jakým způsobem se k povýšení chcete propracovat.

Pokud se jedná o velkou firmu, je dobré si zjistit interní pravidla po povýšení a také požadavky, které jsou očekávány pro danou pracovní pozici. Pokud taková pravidla ve firmě neexistují, můžete se nadřízeného přímo zeptat, jaké věci musíte udělat, abyste se ve firmě posunuli dále, radí Leonardová.

Případně si s nadřízeným na rovinu popovídat o tom, jaká jsou očekávání o vaší práci a jak je naplňujete. Pokud jste takto vyzbrojeni, můžete svou aktivitou splnit podmínky pro to, abyste mohli v práci zastávat vyšší pozici a tak pobírat i vyšší odměnu.

Důvody zvýšení platu

Svou každodenní prací byste měli dokázat svým nadřízeným, proč jste po firmu nepostradatelní. Pouhými slovy ničeho nedosáhnete. Pokud vaše píle není ve firmě vidět a nikdo ji neumí ocenit, měli byste zvažovat o změně zaměstnavatele.

Mnoho lidí se často domnívá, že jejich práce je dostatečně viditelná, a proto budou povýšeni automaticky. To nebývá pravda, je potřeba, aby o vašich pracovních výkonech a výsledcích váš šéf věděl a také jste mu dali na vědomí, že chcete ve firmě stoupat a jste ochotni pro to udělat, co je třeba.

Odmítnutá žádost

Pokud vaše argumenty nezaberou, je třeba být připraven na tvrdou práci, která má nadřízené přesvědčit, že o povýšení skutečně stojíte. Také je přínosné přesně znát argumenty, proč jste byli odmítnuti.

Od věci není ani příprava „akčního plánu“ pro to, jak vaše nedostatky odstranit. Takový plán můžete průběžně koordinovat se svým šéfem.

Písemná žádost o zvýšení platu? Takovým chybám se vyhněte

Zapracujte na stereotypních komunikačních vzorcích. Pozitivně se na schůzku nalaďte a nejednejte silou. Používejte správná slova. Nemluvte o tom, že si povýšení nebo více peněz zasloužíte, ale o tom, jak vaši roli a působení ve firmě zlepšit. Ptejte se na očekávání vašeho nadřízeného, to většina manažerů chce slyšet, tvrdí Leonardová.

Argumentovat tím, že se finančně daří společnosti, ve které pracujete, není správným přístupem, varuje Wallaceová. Je dobré si uvědomit, že o povýšení rozhoduje nadřízený na základě vašich výkonů na pracovišti.

Musíte umět jasně a konkrétně vysvětlit, jaký je váš přínos pro firmu. Porovnávat se s kolegy na stejné pracovní pozici, nepřipomínat to, že jste služebně nejstarší.

O zvýšení platu nežádejte písemně. Působí to, že svou žádost nejste schopni obhájit. Argumenty si ale klidně v rámci přípravy na den D sepište.

