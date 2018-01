Odchod do důchodu bude záležet zcela na vašem rozhodnutí, podmínkou je ale minimální doba placení sociálního pojištění. Pro rok 2018 je to 34 let (v roce 2017 to bylo 33 let a v předchozích letech do roku 2014 vždy o rok méně). Když splníte dobu pojištění, můžete odejít do penze až 3 roky před dovršením řádného důchodového věku.

Věk odchodu do důchodu

Pro načasování odchodu do důchodu je důležité znát dvě základní pravidla. Za prvé, že dosažení důchodového věku není důvodem pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Takže i v důchodovém věku můžete nadále pracovat.

Věk odchodu do důchodu se v Česku v uplynulých letech neustále zvyšoval, v roce 2017 byl nově stanoven maximální věk odchodu do důchodu na 65 let.

Od 1. 1. 2018 došlo k „zastropování důchodového věku“. Nejvyšší důchodový věk tedy nyní činí 65 let. Důchodový věk závisí na roku narození. Liší se pro muže a ženy. U žen závisí na počtu vychovaných dětí.

Chcete rychle zjistit, v kolika letech půjdete do důchodu? Dozvědět se to můžete v této tabulce nebo vám to vypočítá naše důchodová kalkulačka.

Druhé pravidlo pro odchod do důchodu zní, že při splnění požadované doby pojištění můžete odejít i do předčasného důchodu, a to v předstihu až 3 roky před dovršením důchodového věku.

Jak nepřijít o peníze

Na odchod do penze a výpočet důchodu je třeba myslet v dostatečném časovém předstihu. Ze státních úřadů bude pro vás klíčová Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V předstihu si u ČSSZ v Praze zažádejte o Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP).

V tiskopise jsou uvedeny údaje pro výpočet důchodu. Někdy můžete zjistit, že údaje z IOLDP nesouhlasí se skutečností. Příčin může být několik - chybějící podklady od školy, od některého z bývalých zaměstnavatelů či jste si v roli OSVČ řádně neplnili svoje povinnosti.

Pokud máme IOLDP včas k dispozici, máme pro řešení nesrovnalostí prostor. ČSSZ můžeme předložit například chybějící pracovní smlouvy, diplom z VŠ, maturitní vysvědčení, muži třeba vojenskou knížku. Počítejte s tím, že získat zpětně některé potřebné dokumenty bude často časově i psychicky hodně náročné.

Jak se bude počítat

Výsledný důchod závisí nejenom na příjmech od roku 1986 po současnost, ale i na získaném počtu let pojištění. Doba pojištění se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění.

U žadatelů o důchod v roce 2018 se tedy budou započítávat roky 1986 až 2017. Každý rok pojištění zvyšuje procentní část důchodu o 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu.

Je třeba vědět, že se počítají pouze ukončené celé roky. Někdy může statistka vyjít tak, že občan získá k důchodovému věku dobu pojištění 40 let a například 363 dní, v tomto případě je vhodné odejít do důchodu o 2 dny později, aby dosáhl na 41 let pojištění.

Řádný, nebo předčasný?

Při řešení otázky, zda odejít do řádného, či předčasného důchodu, je třeba počítat s tím, že řádný důchod bude vždy vyšší než předčasný důchod. Z ryze finančního hlediska je tedy výhodnější odejít až do řádného důchodu.

Odchod do předčasného důchodu má také svá pravidla. Procentní část předčasného důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasného odchodu. Čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím vyšší bude krácení vaší penze. Mějte na paměti, že roli hraje každé čtvrtletí.

Počítat je nutné. Ve výsledku je totiž rozdíl, zda odejdete do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku, nebo 361 dní.

Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Penze se v Česku pobírá v průměru 24 let, o čtyři roky déle než v roce 2000 Doba, po kterou lidé v Česku pobírají důchod, se postupně prodlužuje. V průměru se od roku 2000 protáhla o čtyři roky z 20 na 24 let. Ženy v penzi zůstávají průměrně 27 let a sedm měsíců, muži 19 let a měsíc. Očekávaná doba dožití podle Českého statistického úřadu loni činila u mužů 76,2 roku a u žen 82,1 roku.

Pramen: ČSSZ, ČTK

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny poslední údaje ČSSZ za rok 2016

Chci pracovat i v důchodu

Pokud jste se rozhodli, že budete pracovat i po dosažení důchodového věku, tak za každých 90 dní odpracovaných navíc bude vaše měsíční penze vyšší o 1,5 %.

Z finančního hlediska je však výhodnější pobírání vyměřeného důchodu a mzdy současně. V důchodovém věku lze totiž pracovat bez omezení. V prvních měsících, kdy občan pobírá současně mzdu a důchod, získá „finanční náskok“, který se díky vyššímu důchodu smaže až po několika letech.

O kolik se odchodem do důchodu sníží životní úroveň

Samotný odchod do penze znamená vždy snížení životní úrovně. Platí to i pro všechny vyspělé země. Průměrný státní důchod je ve všech členských zemích EU nižší než průměrná mzda. Rozdíly v poklesu životní úrovně se však liší.

Pro porovnání slouží tzv. náhradový poměr při odchodu do penze. Počítá se jako poměr hodnoty mediánu státní penze občanů ve věku 65 let až 74 let vůči mediánu mezd zaměstnanců ve věkové skupině 50 let až 59 let.

Jaký je náhradový poměr u penzí v zemích EU (v %) Země Náhradový poměr Země Náhradový poměr Lucembursko 80 Nizozemí 52 Francie 69 Česko 51 Itálie 66 Velká Británie 50 Španělsko 66 Belgie 47 Rumunsko 64 Německo 46 Rakousko 62 Litva 46 Polsko 62 Slovinsko 46 Slovensko 62 Dánsko 45 Řecko 61 Estonsko 43 Portugalsko 61 Kypr 43 Švédsko 58 Lotyšsko 42 Malta 54 Bulharsko 41 Island 53 Chorvatsko 40 Finsko 52 Irsko 38

Pramen: Destatis (Das Statistische Bundesamt) - Statistisches Jahrbuch 2017,Kapitel Internationales

