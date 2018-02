Pro vysvětlení: zákonné konečné datum pro podání daňového přiznání se ani letos nemění. Je jím, stejně jako každý rok, konec března. Změnu přinesl pouze kalendář roku 2018.

Existuje však několik možností, které mohou datum podání daňovém přiznání za rok 2017 ještě více oddálit. Důvody jsou obecné i kalendářní.

V jakém případě se posunuje termín daňového přiznání Poplatník daně má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo poplatníkovo přiznání podává daňový poradce Správce daně z objektivních důvodů sám prodloužil lhůtu pro podání přiznání V den, když připadá 31. března na víkend nebo na svátek. Pak se daňové přiznání podává v nejbližší pracovní den. (Tato varianta připadá právě na rok 2018)

Úřad i poplatník

Každá z uvedených variant vyžaduje splnění dalších podmínek. Pokud poplatník daně požaduje po finančním úřadu odklad konečné lhůty (audit účetní uzávěrky či daňový poradce), musí správci daně nejpozději 3. dubna doručit plnou moc k zastupování. Pokud se tak nestane, bude na vás po tomto datu pohlíženo jako na osobu, která může být penalizována ze strany úřadu.

Finanční úřad může také sám rozhodnout o odkladu termínu podání daňového přiznání. Úřad má však právo lhůtu odsunout nejdéle o 3 měsíce a navíc musí mít ke změně vážný důvod.

Příčiny posunu mohou být způsobeny problémy u úřadu i samotného poplatníka. Na straně správce daně může jít například o technické nebo organizační problémy.

U poplatníka daně může být argumentem vážné onemocnění nebo jiné objektivní, nepředvídatelné a mimořádné důvody. Je třeba zdůraznit, že o změnu termínu přiznání musí poplatník finanční úřad sám požádat.

Oddálit podání daňového přiznání z března až na konec října může i situace, když součástí zdaňovaných příjmů uvedených v přiznání jsou i příjmy zdaňované v zahraničí. I v tomto případě je nutné správce daně o odklad požádat.

Komu a jak doručit přiznání

Daňové přiznání se podává ve vyplněném předepsaném formuláři místně příslušnému finančnímu úřadu.

Formulace příslušnému úřadu je zcela na místě, často se totiž poplatníci dopouštějí omylu. Daňové přiznání se podává na finanční úřad v místě, kde máte trvalé bydliště. Není tedy rozhodující, u které firmy pracujete, ani kde nyní bydlíte.

Budete měnit trvalé bydliště?

Přiznání můžete podat na finanční úřad doporučeně poštou nebo osobně na přepážce úřadu. Pokud vlastníte datovou schránku, je vaší povinností odevzdat daňové přiznání jejím prostřednictvím. Můžete vyplnit rovněž elektronický formulář, ale jen když vlastníte elektronický podpis.

Termín pro podání všemi způsoby je stejný, pro daňové přiznání za rok 2017 do 3. dubna 2018.

Chystané úpravy daňového přiznání

Elektronické přiznání daní, kdy by poplatníci nemuseli vyplňovat údaje do několika různých formulářů, by mohlo být do dvou let zavedeno i bez zcela nového zákona o dani z příjmů, stačila by novela současné normy. Na konci roku 2017 to prohlásil generální ředitel finanční správy Martin Janeček. Podle něj půjde o systém podobný jako při elektronické komunikaci mezi klientem banky a finančním ústavem.

Stále by ale podle jeho slov mělo být možné používat i papírové formuláře, lidé by měli mít možnost si vybrat.

