Nárok na slevu na manželku (manžela) za rok 2017

Sleva na manželku či manžela ve výši 24 840 Kč můžete získat, pokud manžel nebo manželka, se kterým žijete ve společné domácnosti, nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. V případě, že je manželka (či manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, se sleva zvyšuje na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Slevu uplatníte v ročním zúčtování daně prováděném vaším zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

V případě, že dojde k uzavření manželství v průběhu roku, daňová sleva se uplatní poprvé za měsíc, kdy manželství trvá, k prvnímu dni daného měsíce.

Co se počítá do příjmů manžela/manželky, na kterého chci slevu?

Do vlastního příjmu manželky (manžela), který pro uplatnění slevy nesmí přesáhnout onu hranici 68 tisíc korun, se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. Do vlastních příjmů ze zaměstnání (a jiné výdělečné činnosti) se počítá hrubý, nikoliv čistý příjem. Počítají se tam i daňově osvobozené příjmy jako např. státní důchod, dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění či podpora v nezaměstnanosti. Mezi hodnocené příjmy naopak nepatří například rodičovský příspěvek. Do příjmu se počítají i doplatky z minulých let.

Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzujete je čestným prohlášením manžela/manželky v rámci přílohy k daňovému přiznání.

Příklady příjmů, které se do příjmů manžela/manželky zahrnují:

• veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod.,

• všechny druhy důchodů,

• nemocenská,

• náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,

• ošetřování člena rodiny,

• podpora v nezaměstnanosti,

• peněžitá pomoc v mateřství.

Příjmy, které se do příjmu manžela/manželky nezahrnují:

• dávky státní sociální podpory

• dávky sociální péče

• dávky pomoci v hmotné nouzi

• příspěvek na péči, sociální služby

• státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem

• státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření

• stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání

• příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen

• porodné

• pohřebné

Sleva opět i pro OSVČ s výdajovými paušály

Za rok 2017 budou moci znovu uplatňovat slevu na manžela či manželku a i OSVČ, kteří si daň stanovují paušálem. Podmínkou ale je, že jejich výdaje budou uplatněny maximálně z ročního příjmu 1 000 000 korun. U příjmů za rok 2017 si tak OSVČ mohou vybrat, zda využijí dosavadní systém (vyšší limit na paušály, ale beze slev), nebo nový (nižší limit, ale se slevami). Počínaje příjmy za rok 2018 bude už platit jen nový systém.

Podnikatelé s vysokými příjmy by tedy měli zvážit, zdali je výhodnější uplatnit výdaje ze všech příjmů bez nároku na slevu na manželku (manžela), nebo uplatnit daňovou slevu na manželku a výdaje stanovit maximálně z částky 1 000 000 Kč. OSVČ vedoucí daňovou evidenci uplatňují daňovou slevu na manželku (manžela) bez podmínek.

Důležitá je i doba obdržení peněz

Do rozhodného limitu pro daňové přiznání za rok 207 se počítají příjmy od 1. ledna do 31. prosince 2017, bez ohledu na to, za které období dané příjmy náleží. Výjimkou jsou pouze příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), kdy mzda obdržená v lednu 2017 za prosinec 2016 se počítá do roku 2016 a mzda obdržená v lednu 2018 za prosinec 2017 se počítá do roku 2017.

Na nárok na daňový bonus zapomeňte Daňová sleva na manželku (manžela) snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, stejně jako ostatní daňové slevy. Z důvodu uplatnění daňové slevy na manželku však nemůže vzniknout nárok na daňový bonus jako je tomu v případě čerpání daňového zvýhodnění. Daňová sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Daňový bonus od státu je možné čerpat, když daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, a to ve výši tohoto rozdílu.

